Nghệ An cách ly F1 và 22 F2 liên quan bệnh nhân 1815

Sáng 1-2, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết kết quả xét nghiệm của F1 (xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, Nghệ An) liên quan đến bệnh nhân 1815 ở Hải Dương âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Người này là sinh viên Trường Đại học FPT (Hà Nội), đi xe khách từ Hà Nội về Nghệ An vào chiều 31-1 chung với 22 hành khách khác.

Sau đó, Bộ Y tế công bố ca bệnh 1815 là nam sinh viên Khoa Kỹ thuật phần mềm, Trường Đại học FPT, từng đi ăn cưới ở Hải Dương. Sinh viên quê Nghệ An từng tiếp xúc gần ca này nên được xác định là F1 của bệnh nhân 1815.



Lực lượng y tế phun thuốc khử khuẩn xe khách chở sinh viên là F1 từ Hà Nội về TP Vinh.

Do vậy, những người đi chung chuyến xe khách với nam sinh viên là F2.

Đêm 31-1, khi xe khách về qua Trạm Y tế phường Lê Lợi (bên đường Chu Văn An (TP Vinh, Nghệ An) thì xe chuyên dụng của Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn chở sinh viên F1 này đi cách ly. Sau đó, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm.

Ông Nguyễn Văn Long- Giám đốc Trung tâm Y tế TP Vinh, cho biết để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng chức năng đã tạm thời phong tỏa một đoạn đường Chu Văn An (trước Trạm Y tế phường Lê Lợi) để phun khử khuẩn.

22 người diện F2 đã được Trung tâm Y tế thành phố Vinh lấy thông tin và cho về cách ly tại gia đình.

Cơ quan chức năng xác định có bốn sinh viên quê Nghệ An có tiếp xúc gần với ca bệnh 1815, nhưng ba sinh viên đã cách ly y tế tại Hà Nội.