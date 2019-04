‘Người đẹp Tây Đô’ trải lòng về quyết định hiến tạng

Chia sẻ về lý do hiến một phần cơ thể sau khi mất, diễn viên Việt Trinh cho hay cách đây hai năm, chị được mời làm MC chương trình “Tỏa sáng giữa đời thường” do báo Công An TP.HCM tổ chức. Tại chương trình, chị đã có dịp giao lưu với khách mời là nghệ sĩ nổi tiếng Minh Vương và được nghệ sĩ chia sẻ câu chuyện mình được cứu sống nhờ được cho quả thận từ một người xa lạ. Ca phẫu thuật được thực hiện tại BV Chợ Rẫy và nghệ sĩ không phải tốn bất cứ khoản phí nào trả cho quả thận này.



Nghĩa cử cao đẹp của những người không có mối quan hệ nào vẫn sẵn sàng cho đi một phần thân thể của mình khiến Việt Trinh rơi nước mắt. “Lúc đó nghệ sĩ Minh Vương rất yêu đời và cho biết ông cảm thấy mình chỉ như 24 tuổi vì chàng trai cho ông thận ra đi khi vừa tròn 24 tuổi” - diễn viên Việt Trinh nhớ lại.

Liên hệ đến những phận đời đã từng gặp trong những chuyến đi từ thiện, Việt Trinh lại càng thấm thía hơn ý nghĩa của việc đăng ký hiến tạng sau khi mất. “Khi gặp những bệnh nhân bị suy thận giai đoạn cuối, tôi có thể tặng họ tiền nhưng không thể nào tặng họ được quả thận. Không có thận ghép thì cuối cùng họ cũng mất” - diễn viên Việt Trinh trăn trở.



Diễn viên Việt Trinh đăng ký hiến tạng. Ảnh: HL

Tuy nhiên, Việt Trinh cho biết chị cũng mất thời gian đấu tranh tư tưởng vì quan niệm chết phải toàn thây của người Việt. Cho đến mới đây, theo dõi một phóng sự về người vợ hiến tạng của chồng cứu được năm người, chị mới giải thoát khỏi mọi lấn cấn. Bản thân là người theo đạo Phật nên chị cũng hỏi thêm ý kiến của “sư phụ” và được “sư phụ” ủng hộ, cho rằng việc làm này rất nhân văn, đúng theo lời dạy của Phật nên chị càng có thêm đầy đủ sức mạnh và tinh thần đi đến quyết định cuối cùng.

Diễn viên Việt Trinh trải lòng cuộc sống ai cũng từng có những vấp váp nhưng không thể quay trở lại quá khứ để sửa chữa được nên điều quan trọng là hiện tại biết nhìn nhận và cố gắng làm những việc tốt. Đăng ký hiến tạng, chia sẻ một phần thân thể, giúp ích cho người khác kể cả khi không còn sống là một trong những điều chị cảm thấy có ích cho xã hội mà chị có thể làm trong hiện tại.

“Nếu mình chết đi rồi thì trái tim, quả thận của mình cũng chết theo, thay vì nếu hiến đi thì biết đâu một đứa con sẽ không mất đi cha, mẹ, một người vợ không mất đi người chồng. Tôi tin rằng con trai tôi cũng sẽ hiểu nếu lỡ tôi mất đi mà trái tim, quả thận tôi vẫn còn sống trong cơ thể người khác thì con cũng sẽ không mất mẹ. Cái chết của mình nhưng là bắt đầu sự sống của người khác thật ý nghĩa” - diễn viên Việt Trinh chia sẻ.

Cùng dịp này, MC Minh Hoàng được biết đến là người đồng hành cùng bệnh nhân nghèo trong suốt 13 số Chủ nhật chia sẻ yêu thương do BV Chợ Rẫy tổ chức cho bệnh nhân nghèo được vui chơi, giải trí cũng mạnh dạn đăng ký hiến tạng. Anh Hoàng chia sẻ ban đầu anh muốn hiến xác phục vụ nghiên cứu sau khi qua đời. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu địa chỉ đăng ký hiến tạng tại BV Chợ Rẫy đã giúp hồi sinh nhiều cuộc sống nên anh đã thay đổi ý định.

ThS Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội, BV Chợ Rẫy, cho hay ngay từ những ngày đầu phát hành đơn đăng ký hiến tạng nhân đạo vào tháng 6-2014, bệnh viện đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Hiện nay, bệnh viện đã tiếp nhận được 9.000 đơn đăng ký hiến tạng, trong đó gần 3.000 lượt trao đổi và đăng ký hiến tạng qua email: dieuphoigheptangbvcr@gmail.com. Đã có 31 trường hợp hiến tạng sau khi qua đời đã kịp gửi lại 49 quả thận, bảy lá gan, bốn trái tim, một khối tim phổi và 29 giác mạc giúp hồi sinh những cuộc đời khác.