Nỗ lực giữ con đầy xúc động của sản phụ ung thư giai đoạn cuối

Mong con một cuộc đời bình an! Chia sẻ trước ca phẫu thuật với giọng nói thều thào, yếu ớt, đôi khi chỉ là gật đầu, người phụ nữ nghị lực ấy gắng gượng: “Em chỉ mong ca mổ chiều nay diễn ra tốt đẹp, con em được chào đời khỏe mạnh. Em chỉ cần nhìn con một lần cũng mãn nguyện rồi. Đỗ Bình An là tên em đặt cho con, mẹ mong con một đời bình an!".