BS Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên cho hay từ 8 giờ đến 17 giờ ngày 1-7, tỉnh này phát hiện 28 ca nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó, TP Tuy Hòa 26 ca, thị xã Đông Hòa một ca và dịch đã bắt đầu xuất hiện ở huyện Tây Hòa với một ca đầu tiên.



Lấy mẫu test nhanh trên diện rộng ở TP Tuy Hòa. Ảnh: TẤN LỘC

Chỉ tính từ 17 giờ ngày 30-6 đến 17 giờ ngày 1-7, tỉnh Phú Yên phát hiện 74 ca mắc COVID-19, trong đó nhiều nhất là TP Tuy Hòa với 67 ca. Từ ngày 23-6 đến nay, tỉnh Phú Yên đã có 178 ca mắc COVID-19. Trong đó, nhiều nhất là TP Tuy Hòa với 133 ca, tiếp đó là huyện Sơn Hòa 32 ca, thị xã Đông Hòa bảy ca, còn lại các huyện Tuy An, Sông Hinh, Tây Hòa.



Chiều 1-7, chủ tịch UBND TP Tuy Hòa (Phú Yên) ký ban hành công văn hỏa tốc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên toàn địa bàn xã An Phú trong vòng 15 ngày, kể từ 18 giờ ngày 1-7.

Theo đó, toàn bộ xã An Phú thực hiện theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, xã cách ly với xã. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu; các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động.

Thực hiện nghiêm biện pháp 5K theo quy định của Bộ Y tế; nhất là việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, trường hợp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.



Chốt kiểm soát tại thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa. Ảnh: TẤN LỘC

Theo UBND TP Tuy Hòa, đến nay trên địa bàn xã An Phú có sáu trường hợp dương tính COVID-19 trong cộng đồng có yếu tố dịch tễ, lịch sử đi lại phức tạp, nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong thời gian đến là rất cao. Trước đó, UBND TP Tuy Hòa đã quyết định cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg trên toàn địa bàn xã Bình Kiến- nơi có ổ dịch chợ Màng Màng tại thôn Phú Vang với hàng chục ca mắc.



Cùng ngày, UBND huyện Tuy An cũng ban hành công văn thực hiện cách ly toàn xã hội trên địa bàn nửa thôn Diêm Hội, xã An Hòa Hải trong vòng 15 ngày, kể từ ngày 1-7. Đến nay, huyện Tuy An đã có hai ca mắc COVID-19.