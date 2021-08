Nhân viên y tế chạy xe máy đến tận nhà tiêm vaccine cho dân Cùng với mô hình túi thuốc cho F0 điều trị tại nhà, UBND phường 1, quận Tân Bình còn hỗ trợ tiêm vaccine tại nhà cho người dân đi lại khó khăn, tuổi cao sức yếu ưu tiên những người trên 65 tuổi.

Nhân viên y tế đến tận nhà tiêm vaccine cho người già, đi lại khó khăn tại địa bàn phường 1, quận Tân Bình. Ảnh: UBND phường 1, quận Tân Bình Đội tiêm gồm bác sĩ là trưởng trạm y tế phường cùng cán bộ phụ trách chính. Từ ngày 14-8, đội sẽ di chuyển bằng xe máy xuống tận nhà dân để tiêm vaccine nếu người dân gặp khó khăn trong việc đi lại. Để đảm bảo an toàn, phường cũng bố trí lực lượng hỗ trợ hậu cần và đảm bảo an toàn trong tiêm chủng, cùng một xe cứu thương để kịp thời xử lý những tình huống phát sinh. Trước khi tiêm vaccine, đội ngũ tiêm sẽ chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc men, thiết ị y tế… để đảm bảo việc tiêm ngừa diễn ra thuận lợi và an toàn. Sau khi tiêm, đội cũng sẽ ở lại để theo dõi trong vòng 30 phút; đồng thời cung cấp số điện thoại cho người dân để kịp thời liên lạc nếu có vấn đề sức khỏe sau đó.