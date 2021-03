'Sờ gáy' 1 phòng khám có người Trung Quốc hoạt động chui

Chiều 5-3, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã phối hợp cơ quan công an kiểm tra đột xuất cơ sở mang tên “Phòng khám Đa khoa Thái Việt” tại 165 Nguyễn Văn Cừ, phường 2, quận 5, TP.HCM.

Thại thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận cơ sở đang hoạt động, có bệnh nhân. Đại diện cơ sở là ông Giang Thái xuất trình giấy đăng ký kinh doanh nhưng không xuất trình được giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề theo quy định.



Phòng khám hoạt động chui và số thuốc bị đoàn kiểm tra phát hiện. Ảnh: SỞ Y TẾ TP.HCM

Đoàn kiểm tra còn phát hiện 2 người Trung Quốc mặc áo blouse rời phòng khám khi biết bị kiểm tra. Tại đây đang có 4 bệnh nhân được truyền dịch và 1 bệnh nhân đang được chiếu đèn bộ phận sinh dục để cắt bao quy đầu. Đáng nói tất cả bệnh nhân không rõ bác sĩ điều trị cho mình là ai.



Đoàn kiểm tra tạm giữ các vật chứng như danh thiếp “Phòng khám Đa khoa Thái Việt – BS Ngọc Lan, điện thoại 0907931497”, sổ đăng ký khám bệnh, sổ khám bệnh có tên bệnh nhân điều trị tại khoa ngoại, phiếu ghi thông tin bệnh nhân điều trị tại phòng khám phụ khoa và ngoại khoa, phiếu xét nghiệm và bản photo phiếu thu tiền, đồng thời niêm phong số thuốc đang sử dụng.

Đoàn kiểm tra yêu cầu cơ sở ngưng ngay các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Thanh tra Sở Y tế TP.HCM yêu cầu Phòng Y tế quận 5 phối hợp cơ quan chức năng địa phương giám sát việc ngưng hoạt động của cơ sở.

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM tiếp tục làm rõ các cá nhân đã thực hiện cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh tại cơ sở này và xử lý nghiêm những sai phạm theo đúng pháp luật.