Thêm 12 ca COVID-19: Đà Nẵng 6, Hải Dương 4, Hà Nội 1

Bản tin chiều 17-8 thông tin về 12 các ca mắc mới (BN 965-976), trong đó 11 ca cộng đồng (Đà Nẵng: 6, Hải Dương: 4 và Hà Nội: 1) và 1 ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại Hà Nội (đoàn Guinea Xích đạo).



Cụ thể, ca bệnh 956-968 và 974-975 (BN 965-968 và BN 974-975) tại Đà Nẵng: có độ tuổi từ 33-59 tuổi, gồm: 3 ca là người nhà bệnh nhân, 1 ca là nhân viên y tế tại Bệnh viện Đà Nẵng, 1 ca là bảo vệ tại Bệnh viện Đà Nẵng, 1 ca tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng (tiếp tục điều tra dịch tễ).

Ca bệnh 969 (BN 969) tại Hà Nội là bệnh nhân nữ, 25 tuổi, có địa chỉ tại phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, là F1 của BN 962. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh).





Ca bệnh 970-973 (BN 970-973) tại Hải Dương: Có độ tuổi từ 13-41, liên quan đến ổ dịch đường Ngô Quyền, Hải Dương (trước đó đã ghi nhận 5 ca tại ổ dịch này). Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

Ca bệnh 976 (BN 976) được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Hà Nội: Bệnh nhân nam, 42 tuổi, địa chỉ tại Thạch Sơn, Thạch Thành, Thanh Hóa. Ngày 29-7, bệnh nhân từ Guinea Xích Đạo về Sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN6 và được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 1 (Đông Anh). Sau xét nghiệm lần 3 đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.