Tìm được người tên Kha là F1 của BN 1440 ở quận 9, TP.HCM

Sáng 29-12, thông tin từ UBND quận 9 (TP.HCM) cho biết ngay sau khi có thông tin một người tên Kha nhập cảnh trái phép cùng BN 1440, xuống xe tại khu vực nghĩa trang Phúc An Viên (đường Nguyễn Xiển, quận 9), UBND cùng Công an quận 9, Công an phường Long Bình đã tích cực truy tìm người này.



Các lực lượng chức năng đang túc trực tại một phần block B của Chung cư Sư Vạn Hạnh vào chiều 28-12. Ảnh: HL

Cơ quan chức năng đã tìm thấy người đàn ông tên Kha tại xưởng gỗ thuộc phường Long Bình. Hiện người này đã được đưa đi cách ly tại khu cách ly của quận 9. 20 người tiếp xúc gần cũng được đưa đi cách ly.

Trước đó, sau khi xuống xe ở đường Nguyễn Xiển, người đàn ông tên Kha xin vào làm tại xưởng gỗ ở phường Long Bình. Chính người chủ của xưởng gỗ đã báo cho cơ quan chức năng khi biết nhóm người đi cùng với Kha dương tính với COVID-19.

Trong sáng nay, các cơ quan chức năng sẽ làm việc với Kha để tìm hiểu những nơi đến của người này để có biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh.

Chiều 28-12, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết liên quan đến BN 1440 nhập cảnh trái phép, có 4 người về TP.HCM. Trong đó, có một ca nhiễm COVID-19 mới là anh H (23 tuổi, ngụ chung cư Sư Vạn Hạnh, quận 5 là BN 1451) 2 trường hợp âm tính, trường hợp còn lại vẫn đang truy tìm.