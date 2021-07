Tối 14-7, Sở Y tế có báo cáo nhanh về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP tính đến 17 giờ cùng ngày.



18 ca nhiễm mới của Cần Thơ đã được đưa vào Bệnh viện Lao và Bệnh phổi cách ly, điều trị. Ảnh: NN

Theo đó, trong ngày 14-7, TP ghi nhận 18 ca nhiễm mới. Trong đó, một người từ Bình Dương về Cần Thơ được đưa đi cách ly ngay; 5 người phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại bệnh viện; 7 người là F1 của các ca bệnh đã công bố trước đó; 5 người trong khu vực phong tỏa, được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP và các Trung tâm Y tế quận, huyện phối hợp lực lượng công an khẩn trường rà soát, truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly các trường hợp liên quan (đã truy vết được 168 F1, 92 F2 liên quan và đang tiếp tục điều tra, truy vết), đồng thời tiến hành phun khử khuẩn các địa điểm liên quan theo quy định.

Các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 đã được chuyển đến Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ cách ly và điều trị.

Trong ngày, nhiều nơi trên địa bàn TP đã có quyết định phong tỏa để phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, UBND quận Ninh Kiều có quyết định phong tỏa một phần khu vực 3 phường Cái Khế. Cụ thể là phong tỏa một phần tổ nhân dân tự quản số 1,2,3 thuộc khu vực 3, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, theo hướng bên trái đường Nguyễn Trãi vào từ nhà số 1 đến giáp Công an phường Cái Khế;hướng bên phải từ nhà số 2 đến hết hẻm 2 (hết ranh Trường Tiểu học Cái Khế 3) và hẻm nhánh thông ra hẻm 20, hẻm 34 Trần Văn Khéo, diện tích khoảng 1,05 ha, tổng số 83 hộ với 453 nhân khẩu. Thời gian phong tỏa từ 17 giờ ngày 14-7.

UBND quận Bình Thủy có quyết định phong tỏa một phần khu vực 4, phường Trà An và một phần khu vực 5 phường Bình Thủy. Cụ thể là toàn bộ khu vực chợ Trà An, diện tích khoảng 1.500 m2 và một phần tổ 6 khu vực 4, phường Trà An, đoạn từ Kiot do Lữ 266 đến hẻm 28 Huỳnh Phan Hộ (không bao gồm các doanh trại Quân khu 9 đóng trên địa bàn) với tổng số 45 hộ, 200 nhân khẩu; tổ 17 khu vực 5 phường Bình Thủy (từ số 1/17 đến số 33/17 đường Huỳnh Phan Hộ), diện tích khoảng 12.000 m2, tổng số 49 hộ với 267 nhân khẩu. Thời gian áp dụng từ 10 giờ 30 ngày 14-7.

Cạnh đó, UBND quận Ô Môn cũng có quyết định phong tỏa một phần khu vực 14 phường Châu Văn Liêm. Cụ thể là đoạn từ Trường THPT Lương Đình Của đến cầu Ông Trăn, đường Trần Hưng Đạo nối dài. Thời gian phong tỏa từ 9 giờ ngày 14-7.