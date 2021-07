UBND TP Thủ Đức cho biết, từ 23-7 sẽ bắt đầu tổ chức tiêm. Thời gian thực hiện trong 2-3 tuần và có thể kéo dài tùy vào tình hình thực tế.



UBND TP Thủ Đức yêu cầu tổ chức test nhanh cho tất cả người đến tiêm, trước khi tiêm; đảm bảo công tác phòng chống dịch và không ảnh hưởng đến việc tập trung nguồn lực cho công tác chống dịch của TP Thủ Đức.



Ngày 22-7, TP.HCM chính thức tiêm vaccine đợt 5 cho 15 nhóm đối tượng ưu tiên. Trong ảnh: Nhân viên y tế tiêm vaccine cho người dân ở quận 12. Ảnh: MINH TÂM

Đợt này, TP Thủ Đức tổ chức tiêm cho người mắc bệnh nền được điều trị ổn định, có địa chỉ thường trú tại TP, ưu tiên người mắc nhiều bệnh nền cùng lúc hoặc mức độ nặng của bệnh; người trên 65 tuổi; người thuộc diện chính sách, có công, đối tượng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người yếu thế; người làm việc trong các cơ sở y tế; người tham gia phòng, chống dịch; lực lượng quân đội, công an của TP; người cung cấp dịch vụ thiết yếu (hàng không, vận tải đường dài, vận chuyển lương thực, thực phẩm, cung cấp dịch vụ điện, nước); người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp; giáo viên; hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh…

Toàn địa bàn TP Thủ Đức sẽ có 36 điểm tiêm cố định gồm:

+ Hai điểm tiêm tại Bệnh viện TP Thủ Đức và Bệnh viện Lê Văn Thịnh. Hai điểm này sẽ tiêm cho đối tượng là những người từ 65-80 tuổi, người có bệnh mạn tính và những người không tiêm được tại các điểm tiêm của phường (có ý kiến của bác sĩ khám tại các điểm tiêm theo quy định).

Trong đó, Bệnh viện Lê Văn Thịnh thực hiện tiêm cho người dân ở khu vực I và khu vực II, Bệnh viện TP Thủ Đức thực hiện tiêm cho người dân ở khu vực III.

+ Điểm tiêm cố định tại 34 phường. Trong đó, phường Hiệp Bình Chánh và Bình Chiểu, mỗi phường có 2 điểm tiêm. Phường An Khánh, Thủ Thiêm, An Lợi Đông sẽ có 1 điểm tiêm tại phường An Khánh. Các phường còn lại mỗi phường có 1 điểm tiêm.

Mỗi điểm tiêm thực hiện cho 120 người/10 giờ/ ngày; trung bình 1 giờ sẽ tiêm cho 12 người.

Toàn TP Thủ Đức sẽ có 12 đội tiêm của BV Lê Văn Thịnh, 12 đội của BV TP Thủ Đức và 10 đội của Trung tâm y tế. Cùng đó, UBND TP Thủ Đức sẽ bố trí thêm 5 đội tiêm lưu động để hỗ trợ.

Tại tất cả các điểm tiêm chủng, UBND TP Thủ Đức yêu cầu phải đảm bảo sẵn sàng, đầy đủ nhân lực và trang thiết bị cấp cứu. Tổ chức 2-3 đội cấp cứu lưu động cùng với xe cấp cứu của các BV tại mỗi địa bàn để sẵn sàng xử trí tại chỗ và vận chuyển người bị tai biến nặng sau tiêm chủng về BV. Sẵn sàng các phương án, quy trình phối hợp giữa điểm tiêm với BV để đảm bảo xử trí cấp cứu cho các trường hợp sự cố sau tiêm.

UBND TP Thủ Đức yêu cầu các điểm tổ chức tiêm chủng phải tuân thủ biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm SAR-CoV-2 theo quy định, đảm bảo khoảng cách giữa các khâu trong một dây chuyền tiêm và giữa các dây chuyền tiêm tại một điểm; đảm bảo an toàn giãn cách đúng quy định, chia nhiều buổi tiêm với số lượng phù hợp.