Sáng 25-6, UBND TP Hải Phòng đã họp khẩn về biện pháp phòng chống dịch sau khi ghi nhận thêm các ca dương tính COVID-19, trong đó TP yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 toàn huyện Vĩnh Bảo.

Theo UBND huyện Vĩnh Bảo, sáng 25-6, huyện này ghi nhận thêm 3 ca dương tính COVID-19 gồm chị PTL (SN 1986, trú xã Cộng Hiền) cùng 2 cháu học sinh trú xã Lý Học là NTL (SN 2007) và NTD (SN 2013).

Theo điều tra dịch tễ, ngày 13-6, nữ sinh NTL cùng nam sinh NTD (trú xã Lý Học) đi xe khách từ TP Phan Thiết (Bình Thuận) tới ngày 14-6 thì về tới nhà ở xã Lý Học. Từ ngày 14 đến 20-6, cả 2 cháu ở nhà. Ngày 20-6, các cháu được người nhà đón ra nội thành Hải Phòng chơi. Đến ngày 24-6, cơ quan chức năng xét nghiệm xác định cháu NTL và NTD dương tính COVID-19.



Lực lượng chức năng đưa người tiếp xúc các ca bệnh đi cách ly tập trung

Trung tâm Y tế quận Ngô Quyền cho biết qua rà soát, địa phương này xác định 2 trường hợp F1 liên quan tới các bệnh nhân NTL và NTD. Theo đó, từ 20 đến 24-6, ông PVH (SN 1975, trú phường Đằng Giang) đón 2 cháu NTL và NTD từ quê Vĩnh Bảo ra chơi. Trong các ngày này, ông PVH di chuyển, đi làm ở nhiều nơi. Trong thời gian này chị NTO cũng thường xuyên chơi với 2 cháu NTL và NTD.



Trước đó, ngày 24-5, huyện Vĩnh Bảo cũng ghi nhận có 1 trường hợp dương tính COVID-19 là ông NVT (trú xã Cộng Hiền) có nguồn lây liên quan tới nhóm lái, phụ xe khách chuyên tuyến Hải Phòng – TP HCM BKS15B-03684 của nhà xe Trung Đức. Như vậy, toàn huyện Vĩnh Bảo đã phát hiện có 4 ca bệnh.



Các chốt kiểm soát tại xã Cộng Hiền, Lý Học phong tỏa chặt chẽ khu vực liên quan dịch bệnh

Sau khi xuất hiện ca dương tính COVID-19, huyện Vĩnh Bảo đã phong tỏa hơn 200 hộ dân với khoảng hơn 1300 nhân khẩu tại thôn 3 xã Lý Học và thôn Cống Hiền thuộc xã Cộng Hiền. Huyện này đề nghị thực hiện phương án phong tỏa toàn xã Lý Học và xã Cộng Hiền theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng.



Sau khi nghe các ý kiến của các ngành, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, kết luận yêu cầu huyện Vĩnh Bảo thực hiện giãn cách xã hội toàn huyện theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ông Tùng yêu cầu huyện Vĩnh Bảo phải thông báo tới người dân trên địa bàn, từ ngày 26-6, toàn bộ công nhân của huyện này không được vào các nhà máy trên địa bàn TP làm việc.

Ông Tùng giao Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình điều tra làm rõ vụ xe khách BKS 15B.03684 đi từ các tỉnh, TP có dịch về Hải Phòng khoongn khai báo làm lây lan dịch bệnh. Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu ngành công an phối hợp với ngành giao thông bổ sung lực lượng hỗ trợ tại các chốt kiểm soát tại cầu Chanh, cầu sông Hóa nhằm kiểm soát chặt chẽ người ra vào TP qua các cửa ngõ này.