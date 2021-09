Sau gần 3 tuần hoạt động, Khoa điều trị Ung bướu Bệnh viện (BV) dã chiến điều trị COVID-19 TP Thủ Đức số 1 (chung cư Bình Minh- thuộc BV TP Thủ Đức) đã tiếp nhận khoảng 50 bệnh nhân, trong đó có nhiều bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối.

Trực tiếp điều trị các bệnh nhân, BS Nguyễn Triệu Vũ (trưởng khoa Ung bướu Bệnh viện TP Thủ Đức, kiêm trưởng khoa điều trị bệnh nhân Ung bướu Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 TP Thủ Đức số 1 cho biết các bệnh nhân ung thư khi mắc COVID-19 diễn tiến nhanh và nặng với tỉ lệ tử vong cao, lên đến 25-30%. Trong khi đó, số ca mắc COVID-19 tử vong trung bình ở Việt Nam là 2,5% và thế giới là 2,1%. Theo y văn thế giới, bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối có tỉ lệ tử vong cũng lên đến 30- 40%.

Do đó, theo BS Triệu Vũ, chăm sóc bệnh nhân ung thư mắc COVID-19 đòi hỏi phải theo dõi sát để can thiệp kịp thời.

“Do các bệnh nhân giai đoạn cuối đều vận động kém, thể trạng suy kiệt nên mọi chuyện đều nhờ nhân viên y tế hỗ trợ như pha sữa, đút ăn, uống, thay drap, thay tả, kể cả những chuyện hậu cần như thay bình oxy, đổ rác,.., không câu nệ bác sĩ và điều dưỡng, ai cũng phải làm, nhất là những bệnh nhân không có người nhà cùng chăm sóc.

Một chuyện buồn và rất không vui nhưng cũng phải làm do thiếu người là khi bệnh nhân chẳng may qua đời thì bản thân tôi và các bác sĩ điều dưỡng trong khoa phải tự tay thay đồ, chuẩn bị tươm tất cho người quá cố đưa vào túi trước khi chuyển về nhà tang lễ BV”, - BS Triệu Vũ kể.



Bệnh nhân ung thư mắc COVID-19 đang điều trị tại Khoa điều trị Ung bướu BV dã chiến TP Thủ Đức. Ảnh: BSV



Theo BS Vũ, dự phòng tốt nhất hiện nay là vaccine, từ thực tế tại khoa cho thấy những bệnh nhân đã chích ngừa, dù chỉ mới một mũi nhưng có diễn tiến thuận lợi và hồi phục nhanh chóng sau khi mắc COVID-19. Khoa Ung bướu, BV TP Thủ Đức vẫn đang chích chừa cho bệnh nhân nội và ngoại trú với khoảng 100 người được chích ngừa.

BS Vũ cho biết, việc điều trị cho bệnh nhân ung thư cũng có những điểm khác, nhất là chú trọng điều trị giảm đau cho bệnh nhân ngoài phác đồ hỗ trợ hô hấp, kháng viêm, kháng đông của Bộ Y tế.

“Bệnh nhân phải được điều trị đồng thời các triệu chứng do bệnh ung thư gây ra, đặc biệt là chống đau, do ung thư khi di căn qua xương, não, gan… gây đau rất nhiều, phải chú ý giảm đau đúng mức nếu không cơn đau sẽ làm bệnh nhân mệt và suy kiệt hơn. Bên cạnh đó, điều trị giảm đau cho bệnh nhân ung thư cũng phải khéo léo do phần lớn dùng morphine, nếu không chú ý có thể gây suy hô hấp nặng hơn. Thứ hai là bệnh nhân có thể có các biến chứng do bệnh như tràn dịch trong bụng, phổi, tim... kèm theo nên phải phát hiện và rút dịch giải áp, nếu không bệnh nhân cũng dễ mệt và suy hô hấp. Thực tế tại khoa Ung bướu, khi tiếp nhận các bệnh nhân từ nơi khác, việc điều trị giảm đau, giảm nhẹ thường ít được quan tâm đúng mức.

Được biết, BV dã chiến điều trị COVID-19 TP Thủ Đức số 1 là BV dã chiến nhưng được trang bị khá đầy đủ với hệ thống oxy trung tâm, máy thở xâm lấn và không xâm lấn, hiện có khoảng gần 1000 bệnh nhân, trong đó có 70-80 bệnh nhân nặng, 30-40 bệnh nhân nguy kịch.