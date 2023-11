Sức mua ô tô giảm mạnh, riêng các mẫu xe hút khách của Hyundai lại tăng trưởng bất ngờ

Kết thúc tháng 10-2023, doanh số ô tô toàn thị trường đáng “báo động” khi liên tiếp giảm doanh số ở các hạng mục xe. Tuy nhiên, nhiều mẫu xe của Hyundai lại có sức tăng trưởng bất ngờ.

Doanh số thị trường đáng “báo động”

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 10-2023, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 25.369 xe bao gồm xe 19.624 du lịch; 5.604 xe thương mại và 141 xe chuyên dụng.

Trong đó, doanh số xe du lịch giảm 0,2%, xe thương mại tăng 1% và xe chuyên dụng giảm 14% so với tháng trước. Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 16.414 xe, giảm 1% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 8.955 xe, tăng 2% so với tháng trước.

Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 10-2023 giảm 29% so với 2022. Trong đó, xe ô tô du lịch giảm 32%; xe thương mại giảm 16% và xe chuyên dụng giảm 60% so với năm 2022.

Doanh số toàn thị trường giảm mạnh so với tháng 9.

Tính đến hết tháng 10, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 27% trong khi xe nhập khẩu giảm 33% so với cùng kì năm ngoái.

Theo các chuyên gia, với đà sụt giảm này, doanh số của thị trường ô tô không thể đạt mức tiêu thụ so với các năm trước đây.

“Mặc dù Chính phủ đã áp dụng việc giảm 50% lệ phí trước bạ và các hãng xe, đại lý cũng đã kích cầu với nhiều chương trình ưu đãi khác nhưng tháng 10 tiếp tục sụt giảm và tháng 11 cũng sẽ như vậy. Mong rằng tháng cuối của năm 2023 cũng là tháng cuối áp dụng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ thì mới mong doanh số vực lại được chút đỉnh”- một chuyên gia cho ý kiến.

Top 10 xe bán chạy

Cũng theo báo cáo của VAMA và TC Motor, trong tháng 10-2023, tốp ô tô bán chạy nhất cũng vẫn là những cái tên quen thuộc. Trong đó, Mazda CX-5 tiếp tục là mẫu ô tô bán chạy nhất tại Việt Nam.

Cụ thể, Mazda CX-5 tiếp tục là mẫu xe ăn khách nhất thị trường Việt Nam với doanh số đạt 2.195 xe trong tháng 10, tăng hơn 8% so với tháng 9 (2.023 xe). Tính từ đầu năm đến nay, mẫu SUV cỡ C này đã bán được 13.031 xe tại thị trường Việt Nam.

Đứng thứ hai là Hyundai Accent đạt 1.474 xe đến tay khách hàng, giảm hơn 13% so với tháng 9 (tháng 9: 1.711 xe). Tuy nhiên, kết quả này vẫn giúp Accent vươn lên vị trí thứ hai trong top 10 xe bán chạy nhất toàn thị trường. Lũy kế 10 tháng của năm 2023 Accent bán được 13.014 chiếc.

Đối thủ của Hyundai Accent là Toyota Vios vươn lên vị trí thứ ba với 1.463 xe được bán ra trong tháng 10, giảm 33 xe so với tháng trước đó. Lũy kế 2023, Vios có 8.943 xe bán ra thị trường.

Đáng chú ý, “vua bán tải” Ford Ranger với 1.278 xe đứng thứ 4 trong tháng 10 này và giảm khoảng 5% so với tháng trước. Kết thúc 10 tháng của năm 2023, Ford Ranger đạt doanh số 12.513 xe.

Các mẫu ô tô của Hyundai lại có sự tăng trưởng bất ngờ.

“Báo động” hơn hết khi mẫu MPV sụt giảm 3 bậc về vị trí thứ năm, Mitsubishi Xpander bỗng sụt giảm 33% so với tháng 9, khi doanh số tháng 10 chỉ đạt 1.277 chiếc. Cộng dồn của Xpander đạt 15.464 chiếc kể từ đầu năm đến nay.

Hyundai Tucson đã quay trở lại top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng tại Việt Nam với doanh số đạt 1.249 xe, tăng trưởng đến 116% so với tháng 9 (578 xe). Hầu hết các mẫu ô tô của Hyundai đều có sự tăng trưởng trong tháng 10 này. Lũy kế năm 2023, Tucson có 3.840 xe bàn giao đến khách hàng Việt.

Tiếp tục là một mẫu SUV cỡ B của Hyundai đứng vị trí thứ 7 trong top 10 xe ăn khách của tháng 10 là Hyundai Creta với 1.235 xe bán ra, tăng hơn 28% so với tháng trước đó. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, Hyundai Creta có 7.548 xe bàn giao đến khách hàng. Trong tháng 10 vừa qua, nhiều đại lý Hyundai đã “tung” ra các chương trình ưu đãi sâu, do đó doanh số của hãng cũng được vực dậy là điều hiển nhiên.

Đứng vị trí thứ 8 và 9 là Kia Sonet với 1.152 xe bán ra và Kia Seltos đạt 1.091 xe bán ra trong tháng 10-2023. Đây cũng là hai mẫu xe có sự tăng trưởng so với tháng 9 trước đó.

Chốt bảng là Hyundai SantaFe với 919 xe bàn giao thành công trong tháng 10-2023, tăng đến hơn 95% so với tháng 9 (470 xe). Lũy kế 10 tháng của năm 2023, SantaFe có 4.464 xe bán ra thị trường.

THY NHUNG