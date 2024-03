Suy gan do uống thuốc nam theo lời hàng xóm

Ngày 28-3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết vừa tiếp nhận một trường hợp nữ bệnh nhân bị suy gan do lạm dụng thuốc nam chữa bệnh.

Bệnh nhân 71 tuổi, trú tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, vàng da, vàng mắt, nước tiểu màu sẫm.

Người bệnh cho biết khoảng 8 tháng trước, khi thấy trong người mệt mỏi, chán ăn, người bệnh không đi khám mà tự ý mua thuốc nam về uống theo lời khuyên của hàng xóm.

Tại bệnh viện, người bệnh được chỉ định làm các xét nghiệm, siêu âm, chụp chiếu. Kết quả cho thấy người bệnh hoàn toàn không bị viêm gan do virus viêm gan A, B, C, E. Các bác sĩ kết luận tình trạng suy gan của người bệnh là do lạm dụng thuốc nam.

Người phụ nữ nhập viện trong tình trạng vàng da, vàng mắt, được kết luận bị suy gan do uống thuốc nam. Ảnh: BVCC

Sau 10 ngày điều trị, các kết quả xét nghiệm của người bệnh đã cải thiện rõ rệt, tình trạng vàng da gần hết hẳn, hết chán ăn, đi tiểu bình thường.

Theo bác sĩ Lê Quang Thoại, Khoa Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, người bệnh trên chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng suy gan do lạm dụng thuốc nam. Nhiều người bệnh thậm chí phải lọc máu hoặc chạy thận vì nguyên nhân này.

Bác sĩ Thoại khuyến cáo người dân khi có vấn đề về sức khỏe cần đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị, không nên tự ý đi mua các loại thuốc nam không rõ nguồn gốc để tự điều trị tại nhà, tránh gây ra các hậu quả nghiêm trọng tới sức khỏe.

