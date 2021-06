Tính đến ngày 15-6, tỉ giá trên thị trường tự do mua vào - bán ra đang ở mức 23.020 – 23.060 VND/USD, giảm 1,4% so với cuối năm ngoái.



Bản tin hàng tuần của Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) vừa cập nhật cho thấy, trong tuần từ ngày 7 đến ngày 11-6, tỉ giá trung tâm do NHNN công bố giảm 37 đồng mỗi đô la, từ 23.138 VND/USD xuống mức 23.101 VND/USD.

Trong khi đó, tỉ giá đô la tại các ngân hàng thương mại tiếp tục điều chỉnh giảm, với mức giảm mạnh 94 đồng, từ 23.038 VND/USD xuống 22.944 VND/USD trong tuần qua.

Đây là mức tỷ giá thấp nhất kể từ đầu năm 2020 tới nay đối với tỷ giá trung tâm và thấp nhất kể từ đầu năm 2019 tới nay đối với tỷ giá tự do.

Trong tuần vừa qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có công bố giảm giá mua vào đồng USD. Theo đó, kể từ ngày 8-6, giá USD mua vào được hạ xuống 150 đồng, còn 22.975 VND/USD, mức giảm mạnh nhất kể từ cuối tháng 11-2019.

Đây tiếp tục là một động thái điều chỉnh phương thức mua vào ngoại tệ của NHNN, sau các biện pháp: cắt giảm giá mua 50 đồng vào ngày 24-11-2020 với phương thức mua giao ngay, chuyển từ mua giao ngay sang mua kỳ hạn và giảm tần suất giao dịch. Diễn biến này đã khiến tỉ giá VND/USD giảm trong tuần vừa qua. Theo đó, từ đầu năm tới nay, đồng VND đã tăng 0,57% so với đồng USD.

Đánh giá chung về thị trường tiền tệ trên địa bàn TP.HCM trong tháng 5 đầu năm, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM cho biết: Trong nửa đầu tháng 5-2021, giá đồng đô la Mỹ trên thị trường quốc tế biến động theo xu hướng giảm, chủ yếu do tác động bởi các thông tin về tình hình kinh tế của các quốc gia, diễn biến của dịch Covid-19, biến động địa chính trị và của thị trường chứng khoán, giá vàng.

Đối với tỷ giá USD/VNĐ trong nước, tỉ giá trung tâm điều chỉnh tăng 12 VND/USD so với tỉ giá công bố cuối tháng 4. Trong khi đó, tỉ giá USD/VNĐ niêm yết tại các NHTM trong nước đến ngày 18-5 không thay đổi nhiều so với cuối tháng 4 và hiện đang giảm 0,22% so với cuối năm trước.

Về cơ bản tỉ giá và thị trường ngoại hối vẫn ổn định và diễn biến phù hợp với thị trường, cung cầu ngoại tệ vẫn đảm bảo.