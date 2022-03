Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam (mã chứng khoán MSB) vừa công bố Nghị quyết phê duyệt tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Ngày dự kiến chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông là 25-3 tới đây.

Theo kế hoạch được phê duyệt trong Nghị quyết, MSB dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 vào 25-4 tới tại Hà Nội.

Dự kiến dại hội sẽ thông qua kế hoạch kinh doanh của ngân hàng trong năm nay và phương án chia cổ tức, đồng thời bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới.



Mới đây, trong báo cáo kiểm toán năm 2021 do MSB công bố cho thấy dù môi trường kinh doanh gặp nhiều thách thức do dịch Covid-19 nhưng lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này đã đạt 5.088 tỉ đồng theo số liệu hợp nhất. Con số này vượt 55% so với mục tiêu 3.280 tỉ đồng mà Đại hội đồng cổ đông thông qua từ đầu năm.

Tổng tài sản của ngân hàng đạt trên 203.000 tỉ đồng, tăng hơn 15% so với cuối năm 2020 và vượt hơn 7% so với kế hoạch đề ra.

CASA của ngân hàng nằm trong nhóm 3 trên thị trường, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối trong năm 2021 tương đối khả quan. Ngoài ra, đây cũng là ngân hàng có tăng trưởng lợi nhuận trước thuế và giá cổ phiếu tính bằng lần cho năm 2021.

Lãnh đạo MSB cho biết mục tiêu lợi nhuận năm 2022 ước đạt 6.800 tỉ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng 30%, quy mô tài sản đạt 230.000 tỉ đồng.

Ngày hôm qua (3-3), MSB chốt phiên ở mức 26.000 đồng/cổ phiếu và được đánh giá còn nhiều dư địa tăng trưởng trong năm 2022.