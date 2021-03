NHNN khuyến cáo rủi ro nhà đầu tư giao dịch sàn Forex

Theo quy định của pháp luật hiện hành, chỉ các tổ chức tín dụng kinh doanh ngoại hối mới được phép mua bán và cung ứng các dịch vụ mua bán ngoại tệ, thực hiện những dịch vụ phái sinh trên thị trường trong nước và quốc tế…



Mạo danh ngân hàng để đào tạo “bí kíp làm giàu trên sàn Forex”

Trong thời gian gần đây, hàng loạt quảng cáo trên các mạng xã hội đang mọc như “nấm sau mưa”, quảng bá tuyển mộ người chơi Forex (trả phí tham gia) để làm giàu nhanh và “biến số tiền nhỏ thành số tiền lớn”. Không ít người bị dụ dỗ bởi những lời hứa hẹn như "dễ dàng có thu nhập 6 con số ở nhà bằng cách làm việc hai giờ một ngày". Nhờ khả năng ăn nói thuyết phục, các đối tượng lừa đảo còn trực tiếp liên hệ và chiêu dụ người dân tham dự các khóa đào tạo về hướng dẫn bí kíp thành công trên sàn Forex. Thậm chí chúng còn sử dụng chiêu bài liên kết với một số ngân hàng, tổ chức tín dụng uy tín và trưng ra các thẻ nhân viên giả mạo, hoặc cung cấp số tài khoản mở tại các ngân hàng này làm bằng chứng thuyết phục.

Tuy nhiên, việc tuyển dụng và trả phí hàng tháng để "học" cách giao dịch, trên thực tế, không liên quan gì đến thị trường Forex thực mà chỉ là chiêu lừa đảo. Trong bài viết “Hàng loạt sàn forex bị tố ôm lệnh, lừa nhà đầu tư” đăng trên Báo Đầu tư, anh Trần Văn H. - nhà đầu tư sàn Kawamex (văn phòng đại diện tại tầng 9, số 2 Trần Hưng Đạo, Hà Nội) – là một nạn nhân của chiêu bài này. Anh cho biết được dụ dỗ đến tham quan, tham dự hướng dẫn đào tạo, giao dịch. Do rất nhiều người có mặt tại đó, nên anh tin tưởng và đã bỏ tiền đầu tư. Ngay sau khi bài báo xuất bản, sàn này đã chính thức biến mất, tài khoản của anh H. được tự động đổi sang tài khoản của sàn mới có tên là tradeCMX.

Màn hình của một giao dịch phái sinh Forex (ảnh minh họa)



Không chỉ anh H., mà rất nhiều nhà đầu tư đang rơi vào cảnh khốn đốn, mất tiền tỷ vì bị các công ty “môi giới rởm” cho các sàn Forex “rót lời đường mật” về vốn đầu tư thu lợi nhuận khủng. Anh V.T cho hay, đầu tháng 9-2020, anh đã bị một nhân viên tên Sơn (Công ty TNHH một thành viên Alfa Media, địa chỉ ở tầng 11, tòa nhà HTP, 434 Trần Khát Chân, Hà Nội) dụ rót 1,2 tỷ đồng để tham gia hợp đồng chứng khoán phái sinh quốc tế (CFD) và hiện đã mất trắng số tiền này.



NHNN đã nhiều lần khuyến cáo rủi ro

Theo Phó Thống đốc Đào Minh Tú, việc cung ứng những dịch vụ mua bán ngoại tệ, dịch vụ phái sinh thì phải do những tổ chức tín dụng được NHNN cấp phép kinh doanh. "Hiện nay, NHNN chưa cấp phép bất kỳ sàn đầu tư chứng khoán Forex nào. Tất cả các sàn đang hoạt động hiện không đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Những cá nhân nào tham gia đầu tư vào đây đang tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật của các sàn này", ông Đào Minh Tú khẳng định.

Do vậy những sàn giao dịch như Forex là không đúng theo quy định và pháp luật không bảo vệ cho những rủi ro đó. Lãnh đạo NHNN cũng khuyến cáo, người dân nên thận trọng với những lời mời chào đầu tư lãi suất vài trăm phần trăm, vì như vậy là có tính chất bất hợp pháp và lừa đảo. Khi đầu tư vào các lĩnh vực như vậy, nếu có vấn đề phát sinh sẽ không được pháp luật bảo vệ. Vì vậy, người dân khi được mời chào đầu tư phải xem có phù hợp thực tế không, tính chất pháp lý ra sao. "Nhất là những sàn có dấu hiệu lừa đảo với lãi suất cao như vậỵ, cần tham khảo tư vấn thêm từ các chuyên gia, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng để tránh rủi ro", Phó Thống đốc Đào Minh Tú nhấn mạnh.

Theo quy định của Pháp lệnh Ngoại hối, chỉ các tổ chức tín dụng và tổ chức được kinh doanh ngoại hối khác, nếu được NHNN cho phép bằng văn bản mới được tham gia giao dịch ngoại hối trong và ngoài nước. Tại Việt Nam, hiện mới chỉ có các ngân hàng được cấp phép đầu tư ngoại hối. Còn theo Thông tư 105/ TT-BTC của Bộ Tài chính, chỉ có các tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm mới được đầu tư ra nước ngoài.

Người tham gia Forex cũng vi phạm pháp luật

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh, Bộ Công an đã kiến nghị Chính phủ giao các bộ, ngành liên quan nghiên cứu đầy đủ về loại hình đầu tư kinh doanh Forex, để từng bước đưa loại hình đầu tư này vào khuôn khổ pháp luật. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân, nhà đầu tư không bị lôi kéo vào các loại hình đầu tư trá hình, cho vay nặng lãi… Trường hợp các cá nhân, tổ chức lợi dụng các hình thức đầu tư, kinh doanh, môi giới để hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, khi có đầy đủ chứng cứ thì cơ quan Công an sẽ xử lý nghiêm.

Về góc độ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cũng khuyến cáo người dân không nên tham gia vào những hình thức kinh doanh này. Thứ trưởng Bộ Công Thương cho hay Forex là hình thức kinh doanh theo phương thức đa cấp. Theo quy định của pháp luật hiện nay, kinh doanh đa cấp, hàng hóa phải rõ ràng. Tức là đối với sàn Forex hay tiền ảo, không phải là mặt hàng có thể kinh doanh đa cấp, mà có thể nói đây là mặt hàng cấm trong kinh doanh đa cấp. “Người tham gia cũng là vi phạm pháp luật, vì đây là hình thức bị cấm. Thứ hai là quyền lợi của người tham gia chắc chắn ảnh hưởng và không có phương thức nào để chúng ta có thể đòi lại tiền mà chúng ta tham gia”, ông nhấn mạnh.