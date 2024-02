Tại sao kẻ trộm xe không quan tâm đến xe điện

Được biết, năm 2023 tình trạng trộm xe ở Mỹ và Canada đạt con số kỷ lục. Theo một báo cáo gần đây của Cục Tội phạm Bảo hiểm Quốc gia (NICB) từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2023, hơn 80.000 xe bị đánh cắp mỗi tháng, tổng cộng gần 500.000 vụ trộm xe trong nửa đầu năm.

Hiện nay, tình trạng trộm cắp ô tô đang gia tăng ở Mỹ và Canada, nhưng bọn trộm dường như không quan tâm đến xe điện. Ảnh: Topspeed.

Điều này tương đương với mức tăng 2% so với năm 2022. California là tiểu bang có tỷ lệ trộm ô tô cao nhất, với tổng số 99.769 ô tô bị đánh cắp trong nửa đầu năm 2023.

Tương tự ở Canada, trộm cắp ô tô cũng là một vấn đề cấp bách. Do đó, Thủ tướng Canada đã triệu tập một hội nghị thượng đỉnh quốc gia để chống nạn trộm ô tô. Sự tăng đột biến này được gây ra bởi một số nguyên nhân và yếu tố khác nhau.

Đầu tiên, đại dịch toàn cầu COVID-19 đã dẫn đến thiếu nghiêm trọng về chuỗi cung ứng, tạo ra sự chênh lệch về cung và cầu trên toàn thế giới. Các thị trường nóng mà một số ô tô bị đánh cắp được chuyển đến - như Dubai. Bởi nơi đây nhận nguồn cung ứng ô tô theo bất kỳ cách nào miễn là có nên đã làm tăng nhu cầu ở thị trường chợ đen.

Thứ hai là các công nghệ mới, chẳng hạn như lối vào không cần chìa khóa, cung cấp cho kẻ trộm những phương pháp đánh cắp ô tô dễ dàng hơn, cho phép chúng chỉ cần sao chép tín hiệu từ chìa khóa thông minh của bạn.

Thêm nữa động cơ trộm xe cũng đã thay đổi. Vài thập kỷ trước, ô tô bị đánh cắp có thể các bộ phận được bán trên thị trường chợ đen. Ngày nay, chúng có thể được vận chuyển và bán sang các thị trường khác.

Tuy nhiên, điều thú vị là những tên trộm ô tô không nhắm mục tiêu vào xe điện (EV) và dưới đây là một số lý do tại sao xe điện an toàn hơn.

Xe điện thường luôn được kết nối. Ảnh: Topspeed.

Xe điện thường luôn được kết nối

Tất cả ô tô mới hiện nay đều có một số ứng dụng để vận hành từ xa một số tính năng, nhưng xe điện thì tiến bộ hơn về mặt đó.

Tesla đã phát minh ra toàn bộ khái niệm về khả năng điều khiển ô tô từ xa bằng điện thoại. Nhờ các tính năng như Chế độ Sentry, dựa trên vô số camera để giám sát môi trường xung quanh ô tô trong thời gian thực, chủ sở hữu sẽ ngay lập tức nhận được thông báo nếu có ai đó đến gần ô tô.

Tất cả các xe điện đều có các tính năng điều khiển từ xa quan trọng cho phép chủ xe lên hoặc xuống xe, khóa cửa, phát ra âm thanh của hệ thống báo động và thậm chí theo dõi xe theo thời gian thực. Đối với một tên trộm, đó là một bất tiện lớn.

Xe điện sẽ không chịu di chuyển ngay cả khi cáp bị đứt

Tất cả các xe điện đều được thiết kế để ngăn ô tô di chuyển nếu cảm thấy cổng sạc đang được sử dụng. Ngay cả khi kẻ trộm quyết định cắt cáp sạc, điều đó sẽ không ngăn được ô tô vẫn phát hiện đầu nối J1772 (hoặc NACS nếu là Tesla) cắm vào cổng sạc của nó.

Xe điện sẽ không chịu di chuyển ngay cả khi cáp bị đứt. Ảnh: Topspeed.

Trừ khi tên trộm đó tìm cách hack vào máy tính lớn của ô tô, nếu không sẽ không thể trộm được ô tô. Thậm chí, một số xe điện khóa cổng sạc và nếu tên trộm muốn lấy được xe sẽ cần một thứ gì đó khá mạnh để đánh bật đầu nối sạc ra khỏi vị trí bị khóa. Do đó, nó là một cản trở khiến kẻ trộm nản lòng.

Thị trường tiêu thụ xe điện không có

Một số người cho rằng dù sao thì xe điện cũng có thể bị kẻ trộm hack và lấy mất. Tuy nhiên, có vẻ như bọn trộm không mấy mặn mà với những loại xe này vì lý do đơn giản là thị trường yêu cầu chúng không thực sự quan tâm đến chúng.

Thống kê cho thấy phần lớn ô tô bị đánh cắp ở Mỹ và Canada đều đến các nơi khác trên thế giới, chẳng hạn như Châu Phi hoặc Trung Đông. Chúng ta đang nói về những quốc gia có cơ sở hạ tầng xe điện yếu hoặc hoàn toàn không tồn tại. Những người mua những chiếc xe bị đánh cắp này, thường được liệt kê trên các nền tảng truyền thông xã hội như TikTok, không quan tâm đến việc phải sạc xe của họ.

Do đó, những kẻ trộm ô tô tìm kiếm những chiếc xe có động cơ đốt trong (ICE) đơn giản và đáng tin cậy, đó là lý do tại sao Toyota, Honda và xe bán tải Mỹ lại nằm trong số những chiếc xe bị đánh cắp nhiều nhất. Chúng dễ bị đánh cắp và cũng dễ bán. Do đó, mua xe điện là một cách tốt để giảm thiểu nạn trộm xe.

