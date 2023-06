'Tài tử điện ảnh' Thái San: Bất ngờ chọn âm nhạc sau khi làm trọn chữ 'hiếu'

(PLO)- "Tài tử điện ảnh" Thái San đã quay trở lại hoạt động nghệ thuật trong nước và gây bất ngờ khi chọn âm nhạc thay vì diễn xuất sau hơn 20 năm vắng bóng.

Sau hơn 20 năm rời xa quê hương, "tài tử điện ảnh" Thái San trở về và gây bất ngờ khi ra mắt sản phẩm âm nhạc mang tên I wanna be in you (sáng tác Phi Vũ), kết hợp với ca sĩ Phương Thanh.

Ca khúc mang âm hưởng rock và cả hai chỉ có 10 ngày để làm quen, thu âm,quay trước khi nam tài tử trở lại Pháp.

Bỏ hào quang để làm trọn chữ hiếu

Diễn viên Thái San tên đầy đủ là Nguyễn Đình Thái San, sinh năm 1974 tại Đà Lạt.

Thái San bắt đầu chạm ngõ nghệ thuật khi còn là sinh viên khoa Hóa tại trường ĐH Đà Lạt với vai diễn trong phim Đằng sau một số phận (đạo diễn Lê Hoàng Hoa).

Sau đó, anh thi đậu và học tập tại khoa Diễn viên kịch nói tại Trường Nghệ thuật Sân khấu II, đồng thời cũng thi đậu vào khoa Diễn viên điện ảnh tại Trường Điện ảnh TP.HCM cùng lớp với Việt Trinh, Cát Phượng và Mai Thế Hiệp.

Đầu thập niên 1990, Thái San cùng Lý Hùng, Lê Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh là những nam thần "oanh tạc" màn ảnh Việt. Anh ghi dấu ấn qua các phim như Tấm Cám, Đời có tên tụi mình, Chuyện tình Mỹ Châu, Chị em sinh đôi, Bến bờ khát vọng, Tóc gió thổi bay, Sao em vội lấy chồng, Vĩnh biệt tình anh… với những dạng vai sinh viên, công tử nhà giàu ga lăng, tốt bụng…

Tuy nhiên, khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp nam diễn viên đã từ bỏ mọi thứ, sang Pháp chăm sóc mẹ bị tâm thần vì biến cố tình cảm.

Chia sẻ với PLO, Thái San cho biết: “Sau khi li thân với bố, mẹ tôi bị tâm thần rất nặng. Chính vì vậy tôi đã trở lại Pháp vào năm 1998 để chăm sóc mẹ cho đến khi mẹ mất.

Trong suốt quãng thời gian đó, bệnh của mẹ dù có thuyên giảm nhưng vẫn không thể nào hết được và nó cũng ảnh hưởng đến tâm lý của tôi rất nhiều".

Và với Thái San đó là quãng thời gian ý nghĩa nhất vì đã làm tròn trách nhiệm, bổn phận với mẹ.

"Nếu chọn lại, tôi vẫn chọn mẹ, và tạm dừng sự nghiệp điện ảnh. Từ đỉnh cao danh vọng, rồi quay về cuộc sống của một người thường, bị lãng quên đôi khi khiến người nghệ sĩ bị tổn thương. Mẹ tôi bị tâm thần, chỉ có một mình tôi bên cạnh chăm sóc. Nếu tôi lựa chọn nghề, bỏ mẹ, thì có đi đến đỉnh cao hơn nữa cũng đâu có ý nghĩa gì"– Thái San bày tỏ.

Hơn 20 năm để trở về với nghệ thuật

Sau khi mẹ qua đời, Thái San dần quay lại với nghệ thuật. Anh cho biết, bản thân học múa trong 10 năm, thỉnh thoảng đi hát show 1 lần/tháng. Tuy nhiên thị trường biểu diễn nghệ thuật của cộng đồng người Việt tại Pháp không quá lớn nên anh không hoạt động được nhiều.

Bên cạnh chuyện của gia đình, việc một người người nghệ sĩ không thể tham gia nghệ thuật đã khiến Thái San càng thêm ức chế và chính vì vậy nam nghệ sĩ quyết định trở về nước tham gia nghệ thuật để trở lại đam mê và giải thoát những ức chế trong bản thân.

"Sản phẩm âm nhạc này tôi hỗ trợ để chữa lành vết thương cho chính người nghệ sĩ đó" - ca sĩ Phương Thanh

Chia sẻ về ca khúc I wanna be in you (sáng tác Phi Vũ), Thái San cho hay: "Những cảm xúc bị dồn nén trong suốt thời gian dài tôi đã gào thét trong phần cuối để thoát những điều đó ra. Tiếng gào thét của một đứa con có người mẹ mình hận tình cha mình.

Tại vì khi nghe một người mẹ mà bị phụ tình sống đơn côi nhưng vẫn thương yêu chồng cho đến ngày mất và gào thét mỗi đêm như trong bệnh viện tâm thần thì người con có hiếu với cha mẹ nhìn thấy như vậy cũng không thể hận cha được xoay ra trong trái tim rỉ máu có sự ức chế nhất định khi hát nhạc rock thì nó có thể giải toả được những điều đó".

Trở lại hoạt động nghệ thuật, Thái San cũng không đặt nặng áp lực bởi với anh mục tiêu lớn nhất là thỏa mãn đam mê.

"Tôi cũng đi với nghệ thuật được khoảng thời gian dài, nên thấy việc có danh, hoặc không có danh vô thường lắm. Sự ức chế về nghệ thuật trong tôi chưa được giải tỏa suốt ngần ấy năm. Đây là lúc tôi cần thoát ra tất cả, sống lại với đam mê" - Thái San trải lòng

Nam diễn viên cũng bày tỏ bản thân luôn sẵn sàng học hỏi từ những người trẻ. Sắp tới anh sẽ đi lại giữa Việt Nam và Pháp để hoạt động.

Dàn thí sinh Miss Grand Vietnam 2023 khoe vẻ đẹp nóng bỏng (PLO)- Nhiều thí sinh của Miss Grand Vietnam 2023 khiến khán giả thích thú với những bộ ảnh nóng bỏng, gợi cảm.

HÀ NGUYỄN