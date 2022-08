Tài xế đâm vào cửa hàng xăng ở Hà Nội đã uống bia trước khi lái xe

Liên quan đến vụ ô tô đâm vào cửa hàng xăng dầu ở đường Láng, TP Hà Nội vào tối qua, ngày 13-8, cơ quan chức năng xác định danh tính tài xế ô tô là NCH (35 tuổi, ở Thanh Oai Hà Nội). Thời điểm xảy ra sự việc, tài xế này điều khiển ô tô đi theo hướng từ quận Cầu Giấy về Ngã Tư Sở.

Cụ thể, khoảng 22 giờ 15 phút ngày 12-8, chiếc xe di chuyển với tốc độ cao, sau đó đâm thẳng vào cửa hàng xăng dầu.

Tại hiện trường, ô tô đã đâm vào nhiều xe máy, khiến 8 người bị thương, trong đó có 5 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã phối hợp cùng Công an phường Thịnh Quang, Công an quận Đống Đa bảo vệ hiện trường, lập hồ sơ vụ tai nạn.

Qua đo nồng độ cồn tại chỗ, lực lượng chức năng xác định mức vi phạm nồng độ cồn của tài xế điều khiển ô tô gây tai nạn rất cao, vượt mức tối đa được quy định tại Nghị định 100/NĐ-CP.

Bước đầu, tài xế H thừa nhận trước đó có uống bia trên đường Láng, sau đó lái xe về nhà và xảy ra sự việc trên.

