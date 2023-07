Tài xế không được lái xe liên tục quá 3 tiếng vào đêm khuya?

(PLO)- Trong ngày 17-7, thời tiết Nam bộ ban ngày có lúc giảm mây và nắng, trưa, chiều và đêm có mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to.

16/07/2023 14:30

(PLO)- Do tác động của dòng nước xoáy, bờ kè dưới chân An Hóa phía huyện Châu Thành (Bến Tre) đang bị sạt lở nghiêm trọng đe dọa đến an toàn mố chân cầu này.