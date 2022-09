Tài xế taxi bị đâm chết tại chỗ vì can ngăn đánh nhau

Ngày 9-9, Công an Đồng Nai bắt giữ Nguyễn Minh Tâm (30 tuổi) để điều tra về hành vi giết người.

Ngoài ra cơ quan Cảnh sát đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Mai Văn Đạt (27 tuổi, cùng ngụ huyện Long Thành) và Cao Thanh Hòa Nhã (22 tuổi, quê Long An) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi không tố giác tội phạm.

Theo điều tra ban đầu cơ quan Công an xác định, ngày 7-9 do ghen tuông tình ái nên Nguyễn Minh Tâm gọi điện cho Mai Văn Đạt và Cao Thanh Hòa Nhã chuẩn bị hung khí đến phòng trọ của Tâm để đi giải quyết mâu thuẫn.

Đến tối cùng ngày, Tâm cầm theo một con dao lưỡi lê, lái xe máy chở theo một thanh niên (chưa rõ lai lịch), còn Nhã lái xe máy chở theo một thanh niên (chưa rõ lai lịch) đến quán nước tại khu Phước Hải (thị trấn Long Thành, huyện Long Thành để gặp bạn gái của Tâm là chị DM và anh Mai Văn Ninh (bạn trai cũ của DM) nói chuyện.

Tại đây, Tâm đánh anh Ninh. Thấy vậy anh Ninh bỏ chạy. Lúc này, anh Nguyễn Công Đức (41 tuổi, ngụ huyện Long Thành - là tài xế lái xe taxi) đang đỗ xe trên vỉa hè chạy đến can ngăn thì bị Tâm dùng dao đâm ba nhát vào vùng ngực và bụng dẫn đến tử vong. Ngay sau khi gây án, Tâm cùng đồng bọn rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Long Thành khẩn trương điều tra bắt giữ được Tâm, Đạt và Nhã khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã An Phước (huyện Long Thành).