Tạm đình chỉ điều tra vụ án có 2 phó chủ tịch huyện ở Ninh Thuận

(PLO)- Công an tỉnh Ninh Thuận tạm đình chỉ điều tra đối với vụ án có hai phó chủ tịch huyện bị khởi tố vì cho thuê đất trái quy định để giám định tài sản bị thiệt hại.

Ngày 20-12, Công an tỉnh Ninh Thuận có công văn gửi Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp thông tin trả lời PLO về vụ án liên quan đến hai phó chủ tịch UBND huyện bị khởi tố.

Theo đó, ngày 12-2, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã ra quyết định khởi tố hai vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại huyện Ninh Hải và huyện Thuận Nam.

Đến ngày 28-6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh khởi tố bị can đối với ông Diệp Minh Xuân, cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam và ông Võ Thể, cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải để điều tra tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo Điều 229 BLHS.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can đối với ông Trần Anh Tuấn, cựu Phó phòng và ông Trương Trọng Duy, cựu Trưởng phòng TN&MT huyện Ninh Hải cùng tội danh trên.

Trong văn bản trả lời PLO, lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết để có cơ sở thu hồi tài sản thiệt hại cho Nhà nước, cơ quan CSĐT đã ra quyết định trưng cầu giám định đối với hai vụ án trên.

“Tuy nhiên, đến nay Sở Tài chính chưa ban hành kết luận giám định. Do đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tạm đình chỉ điều tra”- lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Thuận thông tin.

Khi có kết luận giám định, Công an tỉnh Ninh Thuận sẽ phục hồi điều tra đối với hai vụ án nói trên theo đúng quy định pháp luật.

Như PLO đã thông tin, trong thời gian giữ chức phó chủ tịch UBND huyện Thuận Nam (từ năm 2015 đến 2020), ông Diệp Minh Xuân đã cho 37 trường hợp thuê đất tại cảng Cà Ná mở rộng.

Phó Chủ tịch huyện Thuận Nam đã cho thuê 11.000 m2 đất phi nông nghiệp sai quy định, không thông qua đấu giá. Hành vi này đã gây thiệt hại đối với Nhà nước hơn 1,7 tỉ đồng.

Tại huyện Ninh Hải, Công an phát hiện từ năm 2015 đến 2019, ông Trương Trọng Duy và Trần Anh Tuấn đã tham mưu cho ông Võ Thể, khi giữ chức Phó Chủ tịch huyện Ninh Hải, cho bảy trường hợp thuê đất trái quy định. Hành vi của những bị can này gây thiệt hại hơn 9 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 20-6, Công an tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản yêu cầu tạm ngừng giao dịch tài sản đối với các ông Diệp Minh Xuân, Võ Thể, Trần Anh Tuấn để phục vụ điều tra.

Cơ quan điều tra đề nghị Sở Tư pháp, Sở TN&MT, các văn phòng công chứng, văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tạm dừng việc giao dịch mua bán, chuyển nhượng đất đai, nhà cửa, các tài sản khác liên quan đến ba cán bộ trên.

HUỲNH HẢI