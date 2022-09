Tạm giữ hình sự nghi phạm giết người vì mâu thuẫn khi hát karaoke

Ngày 19-9 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, đơn vị này đã tạm giữ hình sự đối với Chu Xuân Trường (19 tuổi, trú tại Nam Định) về hành vi giết người.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 10 giờ ngày 18-9, phòng CSHS Công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo của Công an huyện Văn Giang về việc tại quán Bida ở chân cầu vượt đường 5B thuộc địa phận thôn Như Lân xảy ra vụ xô xát đánh nhau giữa Trường và Dũng, hậu quả làm Dũng tử vong.

Chu Xuân Trường sau đó đã đến Cơ quan Công an đầu thú.

Ngay sau đó, các lực lượng chức năng phối hợp tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập các chứng cứ và tài liệu có liên quan…

Quá trình điều tra xác định, Dũng và Trường đều là công nhân lao động thời vụ tại Dự án khu đô thị Vinhomes Ocean park 2, thuộc địa phận hai xã Long Hưng, Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang.

Sáng ngày 18-9, sau khi ăn sáng, Trường và Dũng cùng một số công nhân khác đi hát karaoke.

Khi đến quán hát, do không có tiền nên Trường đòi về, nhưng Dũng níu kéo ở lại nên cả hai xảy ra mâu thuẫn. Trường ném chìa khóa xe mô tô của Dũng đi rồi bỏ ra về.

Khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, Dũng hẹn Trường ra quán Bida ở chân cầu vượt đường 5B thuộc địa phận thôn Như Lân để nói chuyện giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, Trường và Dũng xảy ra xô xát. Trường dùng dao (loại dao gọt hoa quả) chuẩn bị từ trước, đâm một nhát trúng ngực trái của Dũng, khiến Dũng tử vong.

Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.