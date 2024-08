Tạm giữ người dùng mã tấu chém cán bộ Công an phường ở Bà Rịa - Vũng Tàu 20/08/2024 16:59

(PLO)- Công an TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tạm giữ Lê Ngọc Long để củng cố hồ sơ xử lý người này do có hành vi dùng mã tấu chém cán bộ Công an phường Long Hương.