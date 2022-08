Tăng gần 90% lượng ô tô dán thẻ ETC qua trạm BOT Định An

(PLO)- Sau năm ngày đầu áp dụng thu phí điện tử không dừng (ETC) trên toàn bộ sáu làn ETC tại trạm BOT Định An, lượng dán thẻ ETC tăng từ 48% lên 88%.

Ngay sau khi UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện thu phí điện tử không dừng tại trạm thu phí BOT Định An (Đoạn cao tốc Liên Khương - Đà Lạt), lưu lượng trung bình một ngày đêm qua trạm đạt 14.331 lượt. Trong đó xe ô tô dán thẻ ETC qua trạm đạt 12.653 chiếm tỉ lệ 88%, hệ thống qua làn xử lý sự cố là 1.678 lượt, chiếm 12%. Theo thống kê bảy tháng đầu năm 2022, lượng phương tiện dán thẻ ETC trên địa bàn tỉnh chỉ đạt 13.509 lượt. Trong đó xe dán thẻ ETC qua trạm chỉ đạt 6.475 lượt chiếm tới 48%, hệ thống một dừng (MTC) đạt 7034 lượt, chiếm 52%. Ngày 8-8, Nguyễn Đình Trưởng, Phó Giám đốc Công ty TNHH Hùng Phát, thông tin, lưu lượng xe ETC trung bình bốn ngày đầu áp dụng thu phí điện tử hoàn toàn qua trạm tăng 36% so với trung bình của bảy tháng đầu năm 2022. Trong đó, từ ngày 25-7 đến hết ngày 4-8 đã dán được 9.539 thẻ ETC. Theo ghi nhận, những ngày qua tình hình an ninh trật tự tại đây được đảm bảo, xe lưu thông qua trạm thuận lợi, không xảy ra tình trạng ùn tắc.