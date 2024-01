Tập đoàn TH chung tay mang 'Tết nhân ái' tới đồng bào khó khăn

Sáng ngày 17-1, tại ủy ban nhân dân xã biên giới Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An rộn ràng không khí ngày hội xuân. Trong khuôn viên sân, các gian hàng của phiên chợ “Tết nhân ái” 0 đồng đã sẵn sàng phục vụ hơn 300 hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách tại địa phương. Hàng hóa tại phiên chợ rất đa dạng đến từ những thương hiệu có tiếng, gồm các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, nếp, bánh chưng, bánh tét, dầu ăn, bánh kẹo, đường, sữa và các loại rau củ quả chất lượng cao… phục vụ Tết.

Phiên chợ “Tết nhân ái” là hoạt động truyền thống được địa phương và các doanh nghiệp, doanh nhân yêu nước của tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức với các gian hàng Tết 0 đồng phục vụ miễn phí người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Bà con đến đây đều háo hức, phấn khởi, vì phiên chợ Tết đặc biệt ngày 17-1 còn có sự tham dự của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Chủ tịch nước cũng đích thân trao tặng quà Tết tới đồng bào khó khăn, gia đình chính sách tại sự kiện.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đi thăm các gian hàng và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại phiên chợ Tết nhân ái 2024 tại huyện miền núi Thanh Thủy, Thanh Chương, Nghệ An ngày 17-1. Ảnh: Thái Sơn

Đây là một hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác thăm, làm việc, chúc tết Giáp Thìn 2024 tại tỉnh Nghệ An ngày 16 và 17-1 vừa qua của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác.

Dịp này, đoàn công tác của Chủ tịch nước đã trao các phần quà có tổng giá trị hơn 20,2 tỉ đồng, bao gồm: trao hỗ trợ 60.000 bếp tiết kiệm năng lượng trị giá 19,2 tỉ đồng; hỗ trợ xây dựng điểm bếp ăn bán trú cho Trường Mầm non xã Thông Thụ, huyện Quế Phong trị giá 300 triệu đồng, 1 nhà chữ thập đỏ trị giá 50 triệu đồng cho gia đình nghèo, hàng trăm suất quà cho thân nhân các gia đình chính sách, các công nhân và đồng bào khó khăn tại Nghệ An.

Trước đó, đoàn công tác đã đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Chung Sơn, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thuỷ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Chung Sơn, Nghĩa Đàn, Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Chung tay với sự kiện “Tết nhân ái 2024” tại Thanh Chương, Nghệ An, Tập đoàn TH đã gửi tặng hơn 300 món quà gồm các sản phẩm sữa tươi sạch TH true MILK, trà thảo dược túi lọc TH true HERBAL và các sản phẩm đồ uống tốt cho sức khỏe đến các gia đình hoàn cảnh khó khăn ở huyện miền núi Nghệ An.

Những sản phẩm từ sữa tươi sạch TH true MILK và đồ uống tốt cho sức khỏe của Tập đoàn TH tại các phiên chợ 0 đồng trong chương trình Tết nhân ái. Ảnh: Thái Sơn

Xuân Giáp Thìn 2024, theo truyền thống gần 15 năm qua mỗi dịp Tết đến xuân về, các đơn vị do Anh hùng lao động Thái Hương – Nhà Sáng, lãnh đạo Tập đoàn TH, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) - thông qua Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) tiếp tục dành những nguồn lực lớn để chung tay một cách thiết thực, kịp thời mang những cái Tết ấm no tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước, cùng đồng bào đón những mùa xuân yêu thương.

Được biết, dịp Tết Quý Mão 2023, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đã đại diện Tập đoàn TH, Ngân hàng TMCP Bắc Á và Công ty Mía đường Nghệ An tài trợ hàng nghìn phần quà Tết, trị giá hơn 8,2 tỉ đồng tới những người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc màu da cam trong chương trình “Tết vì người nghèo 2023”. Trong đó có hơn 7,2 tỉ đồng tiền mặt và 93.600 ly sữa và thức uống dinh dưỡng (tương đương 1 tỉ đồng). Hành động sẻ chia từ Tập đoàn TH đã góp phần mang đến cái Tết 2023 ấm no, đủ đầy cho gần 36.000 người dân tại 10 tỉnh thành (Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Bình, Thái Nguyên, Quảng Bình, Đà Nẵng, Bình Định và Đắk Nông) với các suất quà là tiền mặt, học bổng, nhà tình nghĩa.

Băng Tâm