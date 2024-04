Tất cả ô tô được qua đèo Cả từ 18 giờ hôm nay 22/04/2024 19:01

Ngày 22-4, Khu quản lý đường bộ III có văn bản gửi Văn phòng Quản lý đường bộ III.3, Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 về thông xe trên quốc lộ 1 đoạn qua đèo Cả thuộc địa phận xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Theo Khu quản lý đường bộ III, hiện hầm đường sắt Bãi Gió trên đường sắt Bắc - Nam đã được thông tàu từ đêm 21-4 sau gần 10 ngày khắc phục do sạt lở.

Ô tô các loại bị cấm qua đèo Cả từ ngày 14-4 để khắc phục hầm đường sắt bị sạt lở. Ảnh: XUÂN HOÁT

Để đảm bảo các phương tiện lưu thông bình thường trên quốc lộ 1 qua Đèo Cả thông suốt, an toàn, Khu quản lý đường bộ III đề nghị Văn phòng Quản lý đường bộ III.3 phối hợp đơn vị quản lý đường sắt, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra đánh giá tình trạng an toàn của đường bộ qua khu vực và hầm đường sắt để thống nhất thời gian cho xe lưu thông qua Đèo Cả.

Đồng thời, thông báo, hướng dẫn các đơn vị liên quan tháo dỡ hệ thống biển báo hiệu đường bộ để tổ chức phân luồng giao thông qua đèo Cả.

Chiều cùng ngày, ông Tạ Thanh Tình, Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ III.3, cho biết đơn vị đã phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, đánh giá và thống nhất cho xe lưu thông trên quốc lộ 1 qua đèo Cả từ 18 giờ ngày 22-4.

Hầm đường sắt qua đèo Cả thông từ chiều 21-4. Ảnh: XUÂN HOÁT

Trước đó, để đảm bảo an toàn công trình hầm đường sắt Bãi Gió, Khu Quản lý đường bộ III có văn bản yêu cầu cấm tất cả các phương tiện (trừ xe hai bánh) lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn qua đèo Cả.

Như PLO đã thông tin, lúc 12 giờ 45 ngày 12-4, hầm Bãi Gió trên đường sắt Bắc - Nam đoạn qua đèo Cả bị sạt lở, hàng trăm m3 đất đá lấp kín cửa hầm. Sự cố khiến đường sắt Bắc - Nam qua đèo Cả bị tê liệt hoàn toàn.

Sau gần 10 ngày sửa chữa, chiều 21-4, hầm đường sắt này đã thông tuyến, các đoàn tàu có thể lưu thông qua đây với tốc độ hạn chế.