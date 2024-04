Tập đoàn Thuận An được chỉ định một gói thầu tại cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột 22/04/2024 17:11

(PLO)- Liên danh do Tập đoàn Thuận An đứng đầu được chỉ định một một gói thầu tại dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Ngày 22-4, nguồn tin của PLO cho biết các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đang rà soát để báo cáo cơ quan thẩm quyền về gói thầu xây lắp số 2 của dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

Gói thầu trên được chỉ định cho liên danh Công ty CP Tập đoàn Thuận An - Công ty CP Xây lắp và cơ khí Phương Nam - Công ty CP Xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam - Công ty CP Tập đoàn Xây dựng 168 Việt Nam thực hiện. Gói thầu có tổng giá trị hơn 2.078 tỉ đồng, để thi công xây dựng đoạn km22+000 - km32+000, bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công.

Gói thầu được chỉ định thầu

Hợp đồng thi công xây dựng gói thầu chỉ định thầu trên được ký giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa với liên danh, được thực hiện, công bố từ tháng 8-2023.

Khối lượng công việc của hợp đồng được chia đều cho bốn thành viên trong liên danh, trung bình mỗi thành viên đảm nhận 25% khối lượng công việc.

Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột dự án thành phần 1 qua địa phận thị xã Ninh Hòa. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo hồ sơ, dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Mê Thuột dài 117,5 km, tổng mức đầu tư 21.935 tỉ đồng, quy mô giai đoạn 1 bốn làn xe (không có làn dừng khẩn cấp), khởi công hồi tháng 6-2023.

Dự án được chia thành ba dự án thành phần. Trong đó UBND hai tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk làm chủ đầu tư dự án thành phần 1 và 3, Bộ Giao thông Vận tải làm cơ quan chủ quản dự án thành phần 2.

Trong đó, dự án thành phần 1 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư, dài 31,5 km, thuộc địa bàn thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, có bốn làn xe, tổng mức đầu tư hơn 5.330 tỉ đồng.

Trong đó, gói thầu số 1 dài gần 22 km, từ điểm đầu km0, tại nút giao giữa quốc lộ 26B với quốc lộ 1, thuộc phía nam khu vực cảng Vân Phong đến km22 đường cao tốc, có giá trị hơn 2.297 tỉ đồng cũng được chỉ định thầu cho Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải thực hiện.

Gói thầu số 2 dài 10 km, từ km22 đến km32 thuộc xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, có giá trị gần 2.120 tỉ đồng, được chỉ định thầu, giao cho liên danh của bốn công ty trên, do Công ty CP Tập đoàn Thuận An đứng đầu thực hiện.

Theo hợp đồng đã ký kết và công bố, giá trị hợp đồng gói thầu số 2 được giảm 41 tỉ đồng, tương đương 1,9%, so với giá trị dự toán gói thầu ban đầu. Thời gian thực hiện hợp đồng 1.096 ngày.

Theo thẩm quyền Thủ tướng phân cấp cho tỉnh, sau khi phê duyệt dự án đầu tư, từ tháng 8-2023, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư dự án thành phần 1 thuộc dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Một số gói thầu của cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột chưa thể thực hiện do vướng mặt bằng. Ảnh: XUÂN HOÁT

Dự án thành phần 1 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có 10 gói thầu, có tổng mức đầu tư 5.333 tỉ đồng. Trong đó, có năm gói thầu được chỉ định thầu theo cơ chế đặc biệt, hai gói đấu thầu rộng rãi, ba gói chỉ định thầu rút gọn. Đến tháng 4-2024, chủ đầu tư đã thực hiện, ký kết hợp đồng chín gói thầu.

Gói thầu chưa thi công do vướng mặt bằng

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa, đến nay đã giải phóng mặt bằng hơn 228 ha, trong đó có gần 23 ha chuyển mục đích sử dụng rừng. Hiện tiến độ thi công dự án chỉ mới hơn 10% kế hoạch.

Công nhân thi công trên cao tốc Khánh Hòa - Buôn Mê Thuột. Ảnh: XUÂN HOÁT

Mới đây, Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa tổng hợp ý kiến đề xuất phương án đầu tư, nâng cấp cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột lên bốn làn xe hoàn chỉnh, tức cao tốc có bốn làn xe và hai làn dừng khẩn cấp hai bên.

Thông tin với PLO chiều 22-4, một lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa cho biết hiện gói thầu số 1 do Công ty CP Tập đoàn Thuận An đứng đầu chưa thể thực hiện vì chưa có mặt bằng do nhiều nguyên nhân. Trong đó, có nguyên nhân việc toàn công trình dài khoảng 10 km đi qua khu vực rừng nguyên sinh, cần xin ý kiến của các cơ quan chức năng.