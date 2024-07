Tay vợt Nguyễn Thùy Linh kể chuyện dở khóc dở cười tại Olympic Paris 31/07/2024 13:07

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh đại diện cho cầu lông nữ Việt Nam tranh tài Olympic Paris. Ảnh: AFP

Trong thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào trận đấu cầu lông thứ hai, tay vợt Nguyễn Thùy Linh than: “Nóng như thế này nhưng phòng ngủ không có điều hòa, đi bộ 1 km đi tìm đồ uống có đá nhưng Sorry, we don’t have ice!”.

Chia sẻ trên của Nguyễn Thùy Linh trên mạng xã hội khiến nhiều người hâm mộ vừa bức xúc, vừa thương cho tay vợt cầu lông hàng đầu Việt Nam bởi nhiệt độ tại Paris hiện lên đến 34 độ C.

Cùng với lễ khai mạc bị phản đối và câu chuyện dở khóc dở cười của tay vợt Nguyễn Thùy Linh, công tác tổ chức của Olympic Paris 2024 cũng đang đối mặt với nhiều báo động khác, khi vừa nhận về hàng tá lời ca thán từ các ngôi sao thể thao về chất lượng đồ ăn Pháp ngay bên trong làng VĐV.

Trước đó trên truyền thông nước ngoài, người đứng đầu Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) - chủ tịch Thomas Bach từng chắc mẩm và khẳng định, các VĐV sẽ có đủ điều kiện để ngủ ngon mà không cần sử dụng điều hòa nhiệt độ dù thời tiết ở Paris lúc này rất nóng. Cùng quan điểm, thị trưởng Paris là Anne Hidalgo cũng nhấn mạnh, các VĐV sẽ cảm thấy “rất thoải mái” với điều kiện sinh hoạt mà Ban tổ chức Olympic 2024 đã chuẩn bị cho họ.

Tại lượt 1, tay vợt Nguyễn Thùy Linh (hạng 26 thế giới) vừa có chiến thắng trận đấu đầu tiên trước đối thủ người Úc - Tiffany Ho (hạng 80 thế giới).

Theo lịch thi đấu lượt 2 vòng bảng nội dung đơn nữ, Thùy Linh sẽ thi đấu với hạt giống số 9 người Mỹ gốc Trung Quốc - Zhang Beiwen, diễn ra lúc 13 giờ 30 chiều nay, 31-7. Đây không phải là lần đầu tiên Thùy Linh và Zhang Beiwen đối đầu nhau.

Tại giải Phần Lan mở rộng năm 2023, tay vợt Nguyễn Thùy Linh từng có màn lội ngược dòng ngoạn mục, đánh bại đối thủ người Mỹ 2-1 với tỉ số các set lần lượt là 17-21; 21-12 và 24-22.