'Tem chống hàng giả' có phải là chìa khóa bảo vệ người tiêu dùng 09/04/2024 09:10

(PLO)- Hàng giả hàng nhái tràn lan trên thị trường đang có diễn biến rất phức tạp gây ảnh hưởng không chỉ doanh nghiệp mà còn cả sức khỏe người tiêu dùng. Thậm chí, nhiều doanh nghiệp đã in tem chống hàng giả nhưng vẫn bị làm nhái từ sản phẩm cho đến tem chống giả.

Vậy giải pháp nào để giúp người tiêu dùng biết cách kiểm tra hàng thật trước khi mua hàng? Cùng 4Tech tìm hiểu vấn đề này trong bài viết dưới đây.

Hướng dẫn người tiêu dùng sử dụng tem chống hàng giả 4Tech hiệu quả

Người tiêu dùng hoang mang với hàng giả hàng nhái

Với thời đại công nghệ 4.0 hiện nay thì việc làm nhái sản phẩm không hề khó đối với nhiều cơ sở có ý định trục lợi dựa trên làm nhái sản phẩm. Thậm chí họ còn liều lĩnh sản xuất hàng nhái số lượng lớn trong một lần để nắm cả thị trường. Điều này dẫn đến thị trường tràn lan hàng giả hàng nhái khiến người tiêu dùng khó phân biệt được đâu là hàng thật và tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe khi dùng.

Qua trao đổi với nhiều tiểu thương chợ Bến Thành, nhiều người nhập hàng còn không phân biệt được đâu là hàng nhái đâu là hàng thật vì cả hai loại đều có tem chống hàng giả.

Hàng giả, hàng nhái phát triển nhanh đã khiến nhiều doanh nghiệp tiên phong trong việc phân tích thị trường và đưa ra sản phẩm mới dễ nản lòng thoái chí. Nhiều doanh nghiệp cho biết, khi sản phẩm của họ ra đến thị trường chưa đến một tuần thì hàng nhái với mẫu mã tương đương nhưng giá thành thấp đã xuất hiện gây thiệt hại không nhỏ đến doanh nghiệp.

Trước tình hình đó, nhiều doanh nghiệp kỳ vọng vào cơ quan chức năng có biện pháp mạnh nhằm khắc chế hàng giả, đồng thời áp dụng công nghệ 4.0 vào chống hàng giả, nhằm giúp người tiêu dùng biết cách kiểm tra tem chống hàng giả bằng điện thoại thông minh trước khi mua hàng, tránh tiền mất tật mang.

In tem chống hàng giả bộ công an khó bị làm giả - 4Tech

Tem chống hàng giả - Giải pháp chống giả hiệu quả cho doanh nghiệp

Nhận thấy tình hình phức tạp trên, các cơ quan có thẩm quyền và các doanh nghiệp sản xuất đã hợp tác đưa ra nhiều giải pháp để ngăn chặn hàng giả. Một số phương pháp đáng chú ý được sử dụng phổ biến hiện nay như đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, hướng dẫn người tiêu dùng phân biệt hàng thật hàng giả, thông cáo sản phẩm trên cổng thông tin chính thức của công ty,... đã được áp dụng và triển khai rất mạnh mẽ.

Đồng thời nhiều doanh nghiệp lựa chọn thay đổi bao bì hộp giấy thường xuyên với công nghệ khó làm giả khó sao chép để cơ sở sản xuất hàng nhái không thể theo kịp. Đặc điểm của các loại bao bì hộp giấy này thường được sản xuất với công nghệ tiên tiến và máy móc hiện đại nên những xưởng in nhỏ lẻ làm nhái thường không có đủ nguyên liệu và thiết bị để làm theo. Việc thường xuyên đổi bao bì hoặc mẫu mã sản phẩm sẽ làm cho những đơn vị này bị tồn lượng lớn hàng hóa có mẫu mã cũ không xuất ra thị trường được gây thiệt hại lớn khiến họ dễ bỏ cuộc. Tuy nhiên, với phương pháp này thì ngay cả công ty sản xuất chính hãng cũng sẽ tốn khá nhiều chi phí để đổi mẫu mã bao bì.

Chính vì vậy, ưu tiên hàng đầu trong công cuộc chống giả của doanh nghiệp là in tem chống hàng giả. Đây được đánh giá là phương pháp hiệu quả và ít tốn kém chi phí nhất hiện nay. Việc in tem chống giả cần cung cấp đủ hồ sơ và tích hợp công nghệ bảo mật lên tem nên những doanh nghiệp làm nhái sẽ khó để làm nhái tem chống giả. Đây được xem là phương pháp tốt nhất đạt được hiệu quả cao nhất trong cuộc chiến bảo vệ thương hiệu.

Với hơn 10 năm hoạt động, bảo vệ và đồng hành cùng nhiều doanh nghiệp lớn, 4Tech được đánh giá là một trong những công ty in tem chống giả uy tín hiện nay. 4Tech chắc chắn đưa những phương án đề xuất về tem chống giả hàng nhái hiệu quả cho từng doanh nghiệp.

Nếu có thắc mắc về vấn đề in tem, khách hàng liên hệ công ty in tem chống hàng giả 4Tech để được tư vấn và in tem nhanh nhất:

Hotline: 094 33 99 886

Địa chỉ: 96/5A Đặng Thùy Trâm, phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Website: https://temchonghanggia4t.com/