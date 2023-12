Tân Hoa Mai - Chuyên in tem chống hàng giả giá rẻ tại TP.HCM

Nó có chức năng chống giả theo quy định của pháp luật. Nhưng hiện nay, để có thể in được con tem này, phía doanh nghiệp cần liên hệ tới đại lý ủy quyền, nơi được cấp phép để cung cấp dịch vụ in tem chống hàng giả Bộ Công an.

Trong hơn 10 năm hoạt động, được sự ủy quyền của Bộ Công an, công ty Tân Hoa Mai là đơn vị chính thức chuyên cung cấp tem chống giả trên toàn quốc. Đây là địa chỉ uy tín, luôn đảm bảo chất lượng con tem là tốt, giá thành rẻ cạnh tranh, dịch vụ tối ưu cho quý doanh nghiệp. Để tìm hiểu chi tiết hơn, bạn hãy tham khảo nội dung trong bài viết này nhé!

Mẫu tem chống giả của Bộ Công an hình chữ nhật

Tem chống hàng giả được thiết kế, in ấn, sản xuất và phát hành bởi Bộ Công an hoặc các đơn vị liên kết như trung tâm Trung tâm Tài liệu Nghiệp vụ (KTTLNV), trung tâm tem và Vật liệu chống giả (VLCG)... Dù là trung tâm nào, thì con tem vẫn được kiểm soát chặt chẽ bởi Bộ Công an.

➣ Xem thêm: Nơi in tem chống hàng giả nhanh, giá rẻ, thiết kế 0đ

Dành cho những ai chưa biết:

- Rất dễ để kiểm tra thật giả của sản phẩm có dán tem chống hàng giả.

- Trung tâm Tài liệu Nghiệp vụ là đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

- Trung tâm Vật liệu chống giả trực thuộc nhà in của Bộ Công an.

Đây là 02 cơ quan chịu trách nhiệm in ấn và quản lý tem chống hàng giả Bộ Công an. Tuy nhiên, không phải công ty in nào cũng có thể in được tem ở hai cơ quan này, bắt buộc phải là đại lý được ủy quyền như Tân Hoa Mai.

Tem chống giả dùng nhiều công nghệ chống làm nhái khác nhau

Các mẫu tem chống hàng giả Bộ Công an

Tân Hoa Mai là một trong những công ty in ấn uy tín, được cấp phép để trở thành đại lý in tem chống hàng giả. Công ty cung cấp tem như một giải pháp chống hàng nhái hiệu quả với sự đa dạng về công nghệ đi cùng.

Công nghệ phát sáng

Trên tem sẽ bao gồm thông tin và logo in chìm. Chúng chỉ hiện ra khi được chiếu đèn cực tím vào. Công nghệ này rất khó để bắt chước hay làm giả, nó lại có tính thẩm mỹ cao và được làm từ decal bể dễ vỡ, nên ngoài chức năng chống giả, tem còn được dùng để niêm phong hoặc bảo hành sản phẩm.

Công nghệ Qr Code

Loại mã này này giúp xác thực hàng hóa nhanh chóng, nhận thông tin từ nhà sản xuất ngay lập tức mà không cần mất thời gian chờ đợi, nhưng nó chỉ sử dụng duy nhất 1 lần.

Công nghệ điện tử SMS

Trên tem được phủ thẻ cào nhằm ẩn đi đoạn mã an ninh. Sau khi cào, tem loại bỏ phần phủ để lấy mã, sau đó thực hiện nhắn tin SMS theo cú pháp được hướng dẫn và in ở trên tem.

Tem hologram ép logo phát sáng

Loại tem này không sử dụng mực in mà dùng công nghệ laser. Khi thay đổi góc nhìn thì màu sắc trên tem sẽ thay đổi. Tem chống tái sử dụng nên chỉ dùng được 1 lần duy nhất.

In tem chống hàng giả giá rẻ tại Tân Hoa Mai

Để in tem của Bộ Công an thì cần liên hệ tới đại lý được ủy quyền và Tân Hoa Mai là một trong những địa chỉ uy tín, phù hợp để bạn liên hệ đặt in.

Tất cả những loại tem của Tân Hoa Mai đều chất lượng, phù hợp với quy định của pháp luật.

● Nhận tư vấn miễn phí, chọn mẫu, chọn kích thước.

● Nhận miễn phí mẫu thiết kế, cam kết là mẫu mới, độc quyền.

● Giá in tem rẻ, cạnh tranh.

● Đặt in số lượng lớn có giá ưu đãi cho khách hàng.

● Hỗ trợ đặt in số lượng ít theo yêu cầu, in nhanh lấy gấp.

● Giao hàng miễn phí ở TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh khác trên toàn quốc.

● Áp dụng chính sách bảo hành ấn phẩm.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Công ty in ấn Tân Hoa Mai Hotline: 0919 00 99 30 Website: tanhoamai.com.vn Địa chỉ: 96/5A Đặng Thùy Trâm, phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM

NK