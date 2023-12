Ten Hag đáp trả bằng 4 từ đơn giản sau khi Van Dijk chỉ trích MU

Manchester United đã chơi kiên cường cầm hòa Liverpool 0-0 tại Anfield ở vòng 17 Premier League. Manchester United làm được điều đó trong bối cảnh họ vừa trải qua một tuần khủng khiếp với 2 trận thua liền ngay trên sân nhà Old Trafford. Nhưng màn trình diễn của “quỷ đỏ” không làm đội trưởng Virgil van Dijk của The Kop hài lòng.

HLV của Manchester United, Erik ten Hag hầu như không chớp mắt sau khi được thông báo về tuyên bố của Virgil van Dijk rằng, Liverpool là đội duy nhất cố gắng giành chiến thắng tại Anfield. Liverpool đã tụt xuống vị trí hai ở Premier League sau Arsenal, mặc dù họ thực hiện 34 cú sút, trong đó có 8 cú sút trúng đích trước khung thành Andre Onana. Chuỗi 21 trận liên tiếp ghi bàn của Liverpool tại Anfield đã kết thúc.

Liverpool đã bị MU "ngáng chân" tại Anfield. ẢNH: GETTY

Điều đó khiến đội trưởng Liverpool Van Dijk vô cùng thất vọng và anh nói rõ sau trận đấu: “Nếu bạn thấy cách chúng tôi chơi trận đấu, chúng tôi cầm bóng nhiều nhất và tạo ra một số cơ hội. Chỉ có một đội cố gắng giành chiến thắng trong trận đấu. Tất nhiên, chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu và đó là lý do tại sao điều đó thật khó chịu.

Đôi khi chúng tôi sút quá dễ dàng, đôi khi thiếu quyết định đúng đắn. Tất nhiên là chúng tôi vẫn đi tiếp, nhưng thật khó chịu vì Liverpool vượt trội Manchester United về mọi mặt. Cuối cùng, họ đang gây ấn tượng với một điểm và chúng tôi thất vọng vì một điểm”.

Những bình luận của Van Dijk đã được truyền thông nói lại với Ten Hag trong cuộc họp báo sau trận đấu. Chiến lược gia người Hà Lan của MU tỏ ra không mấy bận tâm khi phản hồi bằng 4 từ đơn giản: “Đây là ý kiến ​​​​của cậu ta” (This is his opinion).

Về màn trình diễn của đội mình, HLV Erik Ten Hag nói thêm: “Tôi đã nói sau trận đấu trong phòng thay đồ rằng tôi rất tự hào về đội. Chúng ta nên làm điều này thường xuyên hơn. Chúng tôi tiếp tục thi đấu và tuân theo kế hoạch của trận đấu.

Hôm nay chúng tôi đã chứng minh được khả năng của mình. Nếu chúng tôi mang điều này mỗi lần ra sân, chúng tôi sẽ là một đội khó bị đánh bại và chúng tôi có thể tiếp tục giành chiến thắng trong các trận đấu và cả những trận đấu lớn”.

Ten Hag không quan tâm đến lời chỉ trích MU của Van Dijk. ẢNH: GETTY

Trong khi Ten Hag nói rất ít về Van Dijk thì huyền thoại MU Roy Keane lại chỉ trích đội trưởng Liverpool, cáo buộc trung vệ 32 tuổi người Hà Lan kiêu ngạo.

Cựu đội trưởng MU Roy Keane nổi giận trên Sky Sports : “Virgil van Dijk bộc lộ sự kiêu ngạo, coi thường Manchester United như vậy. Bản thân cậu ta cần một lời nhắc nhở. Van Dijk đang chơi cho một câu lạc bộ đã giành được một danh hiệu Premier League trong 30 năm có lẻ”.

Jurgen Klopp tuyên bố ông “không thực sự quan tâm” đến cuộc đua danh hiệu và khẳng định Liverpool đã làm rất tốt để đứng thứ hai Premier League, hiện Liverpool đang kém đội đầu bảng Arsenal 1 điểm.

HLV Jurgen Klopp của Liverpool nói: “Tôi rất vui vì chúng tôi đang ở vị trí hiện tại, nhưng tôi không biết tại sao chúng ta lại mở cuộc thảo luận đó. Bây giờ là tháng 12, khoảng thời gian khó khăn nhất trong năm, ai cũng phải vượt qua bằng cách nào đó. Vào tháng Tư, tôi rất vui được thảo luận về nó (danh hiệu Premier League). Chúng tôi chính xác đang ở nơi chúng tôi thuộc về, vì những màn trình diễn của chúng tôi”.

Ten Hag hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ MU. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, có một sự cố trong trận đấu, một người đã tự quay lại cảnh mình ném chai rượu vào HLV Erik Ten Hag của MU. Liverpool tuyên bố sẽ trừng phạt người này bằng thông báo: “Bất kỳ cá nhân nào bị kết tội vì hành vi đáng trách này sẽ phải đối mặt với toàn bộ quy trình xử phạt của câu lạc bộ”.

PHẠM QUANG