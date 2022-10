Thảm họa xảy ra khi 2 lối thoát hiểm sân Kanjuruhan bị khóa kín

(PLO)- Một chi tiết rất đắt giá vừa được chỉ ra trong thảm họa dẫn đến 125 người tử vong trên sân Kanjuruhan là sân bóng có ba lối thoát hiểm nhưng hai đã bị khóa kín.

Khi sự cố xảy ra, khán giả đã tháo chạy về phía cửa thoát hiểm duy nhất và dẫn đến cảnh giẫm đạp chen chúc ở cửa thoát hiểm chật chội và duy nhất có mở cửa. Trong 125 người tử vong đa số diễn ra ở gần cửa thoát hiểm duy nhất có 32 trẻ em.

Sân Kanjuruhan là sân bóng cũ có hệ thống thoát hiểm rất tồi tệ lẫn sự chủ quan bằng việc hai trong ba cửa đã khóa kín. Vừa qua, nhà chức trách điều tra thì phát hiện 2/3 cửa thoát hiểm bị khóa bằng ổ khóa cũ kỹ đã gỉ mục.

Mỗi nạn nhân qua đời trong thảm kịch sân Kanjuruhan được nhà nước hỗ trợ 50 triệu rupee (tương đương 3.268 USD) và toàn bộ những nạn nhân bị thương được điều trị miễn phí.

Do Indonesia là chủ nhà World Cup U-20 vào tháng 5-2023 nên phía Indonesia ngoài việc báo cáo vụ thảm họa trên còn phải gửi đến FIFA các phương an đảm bảo an ninh thực tiễn cho World Cup U-20 với hy vọng sẽ không bị rút quyền đăng cai giải đấu mà họ đã chuẩn bị rất kỹ.

