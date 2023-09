Tham ô tài sản, 10 cán bộ khuyến nông ở Đắk Lắk bị khởi tố

(PLO)- 10 cán bộ đã hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ chiếm đoạt tổng giá trị hợp đồng số tiền hơn 234 triệu đồng để chia nhau tiêu xài.

Ngày 7-9, một lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP đã khởi tố 10 bị can để điều tra về tội tham ô tài sản xảy ra tại Trung tâm Khuyến nông Giống cây trồng Vật nuôi và Thủy sản Đắk Lắk.

Trong đó, cơ quan điều tra đã tạm giam ba bị can, gồm Ngô Nhân (61 tuổi, nguyên Giám đốc trung tâm), Lê Hoa (58 tuổi, Trưởng phòng vật nuôi trung tâm), và Mạc Văn Đại (58 tuổi, kế toán trưởng trung tâm).

Bảy bị can được tại ngoại, gồm: Ngọ Viết Tân, phó trưởng phòng vật nuôi trung tâm; Lê Đức Ninh, cán bộ Trạm Khuyến nông TP Buôn Ma Thuột; Bùi Quang Tuyển,Trưởng Trạm Khuyến nông huyện Lắk; Nguyễn Thị Thu, cán bộ Trạm Khuyến nông huyện Lắk; Nguyễn Đức Trung, Trưởng Trạm Khuyến nông huyện Krông Bông; Bùi Chí Vinh, cán bộ phụ trách chăn nuôi Trạm Khuyến nông Krông Bông và Bùi Đức Việt, cán bộ Trạm Khuyến nông huyện Ea H’Leo.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2018, Cục Chăn nuôi - Bộ NN&PTNT ký hợp đồng đặt hàng với Công ty CP Phát triển giống gia súc miền Trung (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) về sản xuất và cung ứng sản phẩm công ích giống vật nuôi, tổng giá trị hợp đồng hơn 1,19 tỉ đồng.

Ngày 31-8-2018, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, giám đốc Công ty CP Phát triển giống gia súc miền Trung và Trung tâm Khuyến nông Đắk Lắk (nay là Trung tâm Khuyến nông Giống cây trồng Vật nuôi và Thủy sản Đắk Lắk) ký hợp đồng về việc phối giống bò thuộc chương trình giống gốc năm 2018, số lượng 2.500 con bò. Tổng giá trị hợp đồng hơn 234 triệu đồng, từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Bốn cá nhân tại Trung tâm Khuyến nông Giống cây trồng Vật nuôi và Thủy sản Đắk Lắk không tiến hành lập kế hoạch triển khai thực hiện mà thông đồng với cán bộ của các Trạm khuyến nông lập khống hồ sơ danh sách số lượng 2.509 con bò có chửa theo chương trình phối giống bò công ích năm 2018.

Từ đó hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ chiếm đoạt tổng giá trị hợp đồng số tiền hơn 234 triệu đồng để chia nhau tiêu xài.

