Thành lập Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa 20/08/2025 21:12

(PLO)- Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa được tổ chức, xây dựng theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiện đại; được trang bị nhiều loại vũ khí, phương tiện hiện đại, với thế bố trí chiến lược rộng hơn.

Chiều 20-8, tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì Lễ công bố quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho biết thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị và Kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa trên cơ sở Binh chủng Pháo binh.

Sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện tư duy, tầm nhìn mới của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương về điều chỉnh tổ chức lực lượng của Quân đội, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: QĐND

Theo Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa rất tự hào được tiếp nối truyền thống vẻ vang của Binh chủng Pháo binh anh hùng, của Bộ đội Pháo binh Quân đội nhân dân Việt Nam.

Binh chủng Pháo binh được thành lập từ năm 1946, là binh chủng có bề dày truyền thống, được tôi luyện trong các cuộc kháng chiến của dân tộc, là “hỏa lực chủ yếu của lục quân và là hỏa lực mặt đất chủ yếu của Quân đội ta”.

Lực lượng Pháo binh đã lập nhiều chiến công xuất sắc, xây đắp lên 8 chữ vàng truyền thống mà Bác Hồ đã trao tặng “Chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng”.

Trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa được tổ chức, xây dựng theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiện đại; quy mô, tổ chức lực lượng, chức năng, nhiệm vụ được bổ sung nặng nề hơn; được trang bị nhiều loại vũ khí, phương tiện hiện đại, với thế bố trí chiến lược rộng hơn.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý Bộ Tư lệnh phải xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, giữ vững và phát huy thành tích của Binh chủng Pháo binh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, nhanh chóng xây dựng, ban hành các quy chế, quy định trên từng mặt công tác; kịp thời bổ sung, hoàn thiện các phương án tác chiến, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, chế độ, quy định của đơn vị, sẵn sàng chiến đấu cao.

Cùng với việc tiếp tục huấn luyện cơ bản, đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa cần coi trọng huấn luyện thực hành, gắn với truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu cho bộ đội. Ngoài ra, cần nghiên cứu sâu, kỹ việc sử dụng pháo binh, tên lửa trong các cuộc xung đột gần đây để đưa vào huấn luyện, giáo dục-đào tạo...

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng bày tỏ tin tưởng với truyền thống gần 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển, với thời cơ mới, khí thế mới, quyết tâm mới, cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa sẽ hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.