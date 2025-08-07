Thủ tướng: Việc kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ cơ sở có nơi chưa phù hợp 07/08/2025 16:35

Sáng 7-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Kịp thời hỗ trợ nếu có người thiếu ăn, thiếu mặc

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính khái quát những điểm nổi bật về tình hình trong tháng 7. Đáng chú ý, chúng ta bắt đầu vận hành bộ máy mới sau sắp xếp địa giới hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; tiếp tục ứng phó chính sách thuế quan của Hoa Kỳ; đẩy mạnh ứng phó thiên tai, dịch bệnh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: NHẬT BẮC

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh công tác chỉ đạo, điều hành đã tập trung chăm lo giáo dục, y tế, an sinh xã hội, ban hành các chính sách liên quan để củng cố y tế cơ sở, tăng cường y tế dự phòng; miễn, hỗ trợ học phí và kiên cố hóa trường học, nhất là ở biên giới, xử lý ngay hậu quả bão lũ vừa gây ra với các trường lớp, cơ sở y tế.

Cơ bản đồng tình với các kết quả nổi bật mà các đại biểu đã thống nhất, Thủ tướng khẳng định chúng ta đã làm rất tốt công tác an sinh xã hội, không để ai đói rét, thiếu ăn thiếu mặc, thiếu các điều kiện tối thiểu. Cùng với đó, hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát sớm hơn 5 năm so với chỉ tiêu của Đại hội XIII, đặc biệt là xóa nhà tạm với người có công trước ngày 27-7. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nâng lên, người dân vui mừng đón nhận thành quả, khí thế phát triển của đất nước.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương các bộ ngành, địa phương đã góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội trong 7 tháng đầu năm, tạo khí thế, niềm tin hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của cả năm 2025.

Bên cạnh những kết quả đạt được cơ bản, Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận nước ta còn những hạn chế, bất cập. Đặc biệt, ông lưu ý trong triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ cơ sở có nơi chưa phù hợp; nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cần linh hoạt hơn; hạ tầng số còn gặp nhiều khó khăn; một số quy định pháp luật còn vướng mắc.

Phân tích nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng thời nhấn mạnh một số bài học kinh nghiệm. Trong đó, ông lưu ý cần đổi mới hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả hơn nữa trong tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận để xử lý vấn đề thực tiễn. Ngoài ra, cần bám sát thực tiễn, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, phân công nhiệm vụ bảo đảm "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả"…

Dự kiến khởi công, khánh thành 200 dự án, công trình lớn vào 19-8

Về bối cảnh tình hình thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ dự báo sẽ khó khăn, thách thức và thời cơ, thuận lợi đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn.

Nhấn mạnh tháng 8 là tháng rất quan trọng, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục nắm chắc tình hình thế giới, khu vực và trong nước để đưa ra giải pháp, phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, cả ở cấp Trung ương và địa phương, cả các vấn đề vĩ mô và vi mô, phát huy tối đa sức mạnh của người dân, doanh nghiệp, coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán.

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 7. Ảnh: NHẬT BẮC

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trước hết, ông yêu cầu cần tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm vận hành đồng bộ, thông suốt, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và đặc biệt là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực và tăng cường giám sát, kiểm tra.

Trước phản ánh của các địa phương về khó khăn của cán bộ điều chuyển, các bộ ngành, địa phương rà soát lại những người có nhu cầu mua nhà, thuê nhà, xong trước 15-8. NHNN có gói tín dụng ưu đãi về nhà ở cho các đối tượng này với cơ chế, chính sách thuận lợi, khả thi trong thực hiện.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Thủ tướng yêu cầu ổn định tỷ giá, hệ thống ngân hàng phải tăng cường quản trị thông minh, tiết giảm chi phí để giảm lãi suất, chia sẻ với người dân và doanh nghiệp. NHNN khẩn trương trình sửa đổi Nghị định 24 về quản lý thị trường vàng…

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhắc tới nhiệm vụ rà soát, tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội về "bộ tứ trụ cột" và Chương trình hành động của Chính phủ.

Bộ Tài chính chủ trì xây dựng nghị quyết của Chính phủ về thích ứng linh hoạt, hiệu quả với chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu bảo đảm nguồn cung, không để thiếu năng lượng, điện, xăng dầu, lương thực, thực phẩm, nguyên liệu cho sản xuất, kinh doanh, hàng hoá thiết yếu.

Phải rà soát lại trường lớp bảo đảm "sáng, xanh, sạch, đẹp" và chuẩn bị tốt lễ khai giảng năm học mới; tăng cường đưa bác sĩ về cơ sở để chăm lo sức khoẻ cho nhân dân; tiếp tục xây dựng, trình các nghị quyết của Bộ Chính trị về y tế, giáo dục.

Một nhiệm vụ nữa được nhắc đến là tổng kết phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước; tổ chức tốt lễ khởi công, khánh thành các công trình lớn vào ngày 19-8 bảo đảm đúng quy định (dự kiến khoảng 200 công trình).

Đồng thời, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống Công an nhân dân, lễ diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9.

Ưu tiên về thị thực cho nhà khoa học, doanh nhân, nghệ sĩ nổi tiếng

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị tiếp tục xử lý, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài, lãng phí, trong đó có 3.000 dự án liên quan đất đai, các dự án điện…

Cùng với đó, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chuẩn bị tốt các chuyến thăm nước ngoài của Tổng Bí thư và lãnh đạo Đảng, Nhà nước; ban hành nghị định ưu tiên về thị thực cho các đối tượng ưu tiên như nhà khoa học, doanh nhân, nghệ sĩ nổi tiếng… và mở rộng ưu đãi thị thực với một số quốc gia.

Các địa phương được yêu cầu giải phóng mặt bằng cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và tiến hành khởi công đồng loạt vào 19/12.

Với các đề xuất của các địa phương, Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ phối hợp với các cơ quan tổng hợp, phân loại để cấp có thẩm quyền xử lý theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Trong đó, nêu rõ những nội dung các địa phương chủ động thực hiện, những nội dung các bộ ngành phải hướng dẫn, những nội dung Chính phủ phải ban hành nghị định, nghị quyết, những nội dung Chính phủ phải báo cáo Trung ương, Quốc hội.

Các bộ, ngành, địa phương, cơ quan căn cứ tình hình thực tế và theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để thực hiện công việc được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó một cách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả và coi trọng công tác kiểm tra giám sát.