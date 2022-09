Ngày 22-9, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Long Thành, trực thuộc Công an huyện Long Thành.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, trong thời gian xây dựng công trình Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Long Thành thực hiện chức năng nhiệm vụ của Đồn Công an khu công nghiệp, Đồn Công an khu chế xuất...

Sau khi công trình Cảng hàng không quốc tế Long Thành hoàn thành đi vào hoạt động, Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Long Thành thực hiện theo quyết định của Bộ Công an quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Đồn Công an cảng hàng không.

Tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh đã công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Thiếu tá Trần Công Đoàn, Phó đội trưởng Đội Chống phản động và chống khủng bố Phòng An ninh đối nội (Công an tỉnh) giữ chức Trưởng đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Đồn có tổng cộng 16 cán bộ, trong đó Ban lãnh đạo gồm một đồn trưởng và hai đồn phó. Đồn có tổng cộng 4 tổ công an gồm Tổ tổng hợp, tổ phòng chống tội phạm, tổ cảnh sát trật tự, tổ an ninh.