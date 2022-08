Thanh niên đột nhập hàng loạt nhà thuốc, cửa hàng ở Bình Thạnh ăn trộm

Ngày 30-8, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Trung Học (29 tuổi, ngụ xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) về tội trộm cắp tài sản.

Học là thủ phạm của hàng loạt vụ đột nhập các nhà thuốc, cửa hàng, siêu thị mini để trộm tài sản.

Thời gian gần đây trên địa bàn quận Bình Thạnh xảy ra nhiều vụ trộm đột nhập vào nhà thuốc thuộc phường 13, phường 25… và các cửa hàng Con Cưng, Guardian… lấy tài sản.

Thủ phạm leo lên mái của các cửa hàng rồi gỡ tấm cách nhiệt, đột nhập vào bên trong. Kẻ trộm dùng băng keo dán camera, cúp cầu dao điện, trộm đi nhiều tài sản giá trị.

Vào cuộc điều tra, Tổ Phòng chống tội phạm Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh đã nghiên cứu quy luật gây án, phối hợp với các trinh sát nắm các vụ việc tương tự.

Nhận định thủ phạm sẽ tiếp tục gây án nên các trinh sát đã dự đoán huớng di chuyển để mật phục, bắt giữ được Học.

Tại cơ quan công an, bước đầu Học khai nhận đã gây ra nhiều vụ trộm tại quận Bình Thạnh và TP Thủ Đức. Số tiền có được từ việc trộm tài sản Học dùng để tiêu xài cá nhân và chơi game.