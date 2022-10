Thanh niên lừa bán hàng trăm con heo chiếm đoạt tiền tỉ

(PLO)- Sau Thắng bị bắt, Công an Đồng Nai, Hà Nam, Hà Nội… đã liên lạc với Công an Bình Thuận để làm việc về hành vi lừa đảo tương tự do Thắng gây ra.

Ngày 5-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đang tạm giữ hình sự Ngô Đức Thắng (23 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Giang) để củng cố hồ sơ, điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, khoảng cuối tháng 9-2022, Ngô Đức Thắng từ TP.HCM đến TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận thuê khách sạn lưu trú. Sau đó qua đặt xe ôm công nghệ, Thắng làm quen với anh H là người hành nghề xe ôm thường chở Thắng đi. Thắng cho anh H biết, đang làm ăn gấp nhưng mất tài khoản ngân hàng và hỏi mượn tài khoản của anh H để tạm thời giao dịch và anh H đồng ý. Đến ngày 28-9, qua giới thiệu, Thắng liên lạc với chị Nguyễn Thị Thúy, ngụ tỉnh Thái Nguyên để liên lạc bán heo với số lượng lớn, giá rẻ. Sau khi trao đổi giá cả thống nhất, chị Thúy đã đặt mua 100 con heo với giá 700 triệu đồng và thỏa thuận Thắng vận chuyển heo giao ở chợ đầu mối Hà Nam vào chiều ngày 1-10. Sau khi có đơn hàng, Thắng đã lên Facebook tìm thông tin người bán heo lấy số điện thoại và kết nối qua Zalo với một người tên Đạo đặt mua 100 con heo và yêu cầu anh Đạo chở đến giao theo địa điểm và thời gian mà chị Thúy đã hẹn rồi nhận tiền. Chiều ngày 1-10, anh Đạo mang 100 con heo đến giao cho chị Thúy ở chợ đầu mối Hà Nam xong thì gọi cho Thắng biết. Lập tức Thắng gọi cho chị Thúy yêu cầu chuyển tiền vào số tài khoản của anh H mà Thắng mượn. Chị Thúy chuyển 700 triệu đồng theo yêu cầu của Thắng. Nhận được tiền, Thắng chặn liên lạc với chị Thúy và anh Đạo rồi chiếm đoạt số tiền trên. Khi anh Đạo hỏi chị Thúy về số tiền mua bán heo thì cả hai mới biết đã bị lừa nên đến công an tố cáo. Riêng Thắng sau khi nhận tiền đã gọi anh H chở ra tiệm vàng trên địa bàn thành phố Phan Thiết để đổi lấy 27.800 USD và 30 triệu đồng tiền mặt. Tuy nhiên do chưa đủ số USD nên chủ tiệm vàng hẹn Thắng đến sáng hôm sau quay lại đổi tiền. Khoảng 10 giờ ngày 3-10, Thắng quay lại tiệm vàng thì bị Công an tỉnh Bình Thuận kiểm tra và đưa về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, Thắng đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo của mình. Đáng chú ý là ngay sau khi có thông tin Công an tỉnh Bình Thuận vừa bắt giữ được Thắng, Công an các tỉnh Đồng Nai, Hà Nam, TP. Hà Nội… đã liên hệ với Công an tỉnh Bình Thuận để làm việc với Thắng làm rõ các vụ lừa đảo tương tự. Bước đầu xác định, với thủ đoạn trên, Thắng đã lừa đảo nhiều nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước, chiếm đoạt nhiều tỉ đồng. PN