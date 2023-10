Thanh niên ở Quảng Nam mượn xe vợ bạn, mang đi cầm lấy tiền tiêu xài

(PLO)- Một thanh niên ở Quảng Nam vừa bị công an bắt do mượn xe của vợ bạn mang đi cầm lấy tiền rồi bỏ trốn.

Ngày 19-10, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an TP Tam Kỳ vừa bắt bị can truy nã Lưu Văn Lực (29 tuổi, ngụ phường An Sơn, TP Tam Kỳ) sau hơn một năm bỏ trốn.

Lực mượn xe máy của vợ bạn mang đi cầm rồi bỏ trốn, bị bắt khi quay về địa phương. Ảnh: CA

Trước đó, tháng 10-2021, lợi dụng mối quan hệ bạn bè với anh NĐT (18 tuổi, ngụ xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, Quảng Nam), Lực mượn xe máy của vợ anh T mang đi cầm cố, lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Sau thời gian dài Lực không trả, bị hại trình báo cơ quan công an. Tháng 2-2022, Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ ra quyết định khởi tố bị can đối với Lực về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, Lực đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Công an TP Tam Kỳ ra quyết định truy nã.

Sau hơn một năm lẩn trốn, ngày 18-10, Lực bị Cảnh sát hình sự Công an TP Tam Kỳ bắt giữ khi xuất hiện tại phường An Xuân, TP Tam Kỳ. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ tiếp tục điều tra làm rõ.

