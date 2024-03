Thầy trò Kiatisak thách thức cả V-League

(PLO)- Ba trận thắng liên tiếp ngay sau Tết Nguyên đán đã giúp nhà đương kim vô địch Công an Hà Nội nhảy vào top 3 V-League một cách ngoạn mục.

Không quá hoàn hảo khi đội bóng Công an Hà Nội (CAHN) cũng có những lúc mệt mỏi trên sân bóng khiến thầy trò HLV Kiatisak hục hặc nhau nhưng ngay sau khi giải tỏa ẩn ức, họ trở lại là một tập thể đáng gờm, đủ sức thách thức cả V-League.

Zico Thái mát tay và CAHN nóng máy

Tân HLV Kiatisak ngay trận ra mắt đồng chủ sân Hàng Đẫy giành chiến thắng trước CLB TP.HCM 2-0 có thể còn bắt gặp những ánh mắt nghi ngại về sự may mắn nhưng hai trận thắng tiếp theo đã nói thay cho sự trở lại mạnh mẽ của nhà đương kim vô địch.

Sau trận thắng thuyết phục đối thủ không dễ chơi Thanh Hóa 3-1 ở vòng 11 V-League mới nhất, chính HLV Popov đã thừa nhận CAHN có đến 75% lực lượng là tuyển thủ quốc gia thì có thắng trận là chuyện bình thường. Lời trần tình của thầy ngoại về đội bạn không chỉ ngợi khen về thành phần ưu tú khiến ai cũng thèm khát, mà quan trọng hơn là cách quy tụ các cầu thủ giàu cá tính cùng nhau nhìn về một hướng.

Công an Hà Nội từ ngày gắn bó với HLV Kiatisak trận nào cũng có 3 điểm, trở lại cuộc đua

vô địch. Ảnh: HẢI THỊNH

CAHN hai mùa bóng qua đã nhiều lần thay tướng vì không phù hợp và thường gặp rắc rối do thiếu thời gian lẫn không có thực quyền. Cựu HLV đội tuyển U-23 Việt Nam, ông thầy trẻ người Hàn Quốc Gong Oh-kyun chỉ có vỏn vẹn 40 ngày dẫn dắt CLB này trong bốn trận ở V-League đã than thở ông bị can thiệp vào chuyên môn. Ông Gong bất lực vì không thể đá thay các học trò trên sân. Giới quan sát nhìn nhận điểm yếu nhất của CAHN chính là một nhà cầm quân biết lắng nghe và biết nói đủ cho cầu thủ nghe.

Cựu HLV đội tuyển Thái Lan dường như đáp ứng tốt những yêu cầu đó. HLV Kiatisak sau trận thắng sít sao chủ nhà SL Nghệ An 1-0 từng bị Hồ Tấn Tài vặn vẹo: “Mình chơi phòng ngự phản công mà sao anh rút hết tiền đạo ra?...”. Đáp lại, ông thầy người Thái vẫn nở nụ cười hiền lành quen thuộc, trước khi chia sẻ chân tình với hậu vệ gốc Bình Định mọi lẽ khi ông quyết định cho đội hình co cụm phòng ngự để bảo toàn thành quả.

Sự nhã nhặn và khéo léo của HLV Kiatisak có tác dụng làm mọi nguy cơ rối rắm trở nên nhẹ nhàng hơn. Zico Thái mát tay và giỏi ăn nói như mảnh ghép cuối cùng để CLB CAHN thuần phục những cá tính mạnh cho mục đích cuối cùng là hiệu quả. Và một khi các tuyển thủ quốc gia nóng máy, các đối thủ muốn ngăn cản nhà đương kim vô địch không bao giờ dễ dàng.

Nam Định tùy cơ ứng biến

Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt vừa có chiến thắng nghẹt thở trước ứng viên nặng ký Hà Nội 3-2 chỉ trong vài phút bù giờ. VAR ba lần vào cuộc săm soi bàn thắng của Nam Định càng làm tăng thêm giá trị của 3 điểm mà các đội bóng địa phương trước đây hay bị ngậm đắng nuốt cay vì quyết định của trọng tài.

Từ khi có nhà tài trợ mới, đội bóng thành Nam không còn là CLB “con nhà nghèo” mùa nào cũng lo trụ hạng. Họ cũng không ngại những mối quan hệ khó lường ở V-League và nghiễm nhiên trở thành một thế lực đáng gờm.

Sự nhã nhặn và khéo léo của HLV Kiatisak có tác dụng làm mọi nguy cơ rối rắm trong đội Công an Hà Nội trở nên nhẹ nhàng hơn.

Ưu thế lớn nhất của Nam Định là chảo lửa Thiên Trường như một hiểm địa bất khả xâm phạm. Sau sáu trận ở đây luôn đầy ăm ắp khán giả từ đầu mùa này, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đã thắng năm, hòa một. Vấn đề của Nam Định khi xa nhà đôi lúc hay chểnh mảng, cộng với một phần ở nhóm cầu thủ dự bị chưa đồng đều khiến các trụ cột gồng mình căng thẳng để đánh mất điểm, như trận thua ngược 1-2 trên sân Bình Định mà những chân sút bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Nam Định (25 điểm) vẫn đang dẫn đầu bảng một cách bền vững nhưng chính mấy cú sẩy chân ở sân khách đã khiến các đối thủ dần thu ngắn cách biệt điểm số hơn. B. Bình Dương (23 điểm) của HLV Lê Huỳnh Đức lặng lẽ một cách đầy thực dụng hay CAHN (21 điểm) đang là những mối hiểm họa lớn của Nam Định.

Cuộc đua V-League còn hai trận nữa là khóa sổ giai đoạn 1, Nam Định nếu có tham vọng vô địch sẽ phải nỗ lực rất nhiều và nếu cảm giác chưa đủ sức cũng cần biết cách tùy cơ ứng biến để không mang tiếng dùng quyền trợ giúp một cách lộ liễu.

GIA HUY - NHƯ QUỲNH