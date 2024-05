The Coffee House lên tiếng về vụ vỡ kính khiến nữ bác sĩ liệt nửa người 10/05/2024 12:44

(PLO)- Liên quan đến sự cố vỡ kính khiến nữ bác sĩ liệt nửa người tại cửa hàng The Coffee House Thái Hà, đơn vị này cho biết đã đề xuất phương án hỗ trợ và đang chờ gia đình phản hồi.

Tối 9-5, đại diện Truyền thông của chuỗi cửa hàng The Coffee House có phản hồi chính thức về sự cố vỡ kính do giông lốc tại cửa hàng The Coffee House Thái Hà (Hà Nội).

Cửa hàng The Coffee House số 1 Thái Hà.

Trước đó, vào tối 20-4, Hà Nội có xuất hiện giông lốc gây vỡ kính ở tầng 2 toà nhà Việt Tower, số 1 Thái Hà, nơi The Coffee House thuê mở địa điểm kinh doanh.

Sự cố này khiến nữ bác sĩ nội trú Hoàng Minh Lý (sinh năm 1995 tại Nghệ An), công tác tại Bệnh viện K Tân Triều phải nhập viện tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với chấn thương nặng nề.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, chị Lý nhập viện trong tình trạng đa chấn thương với nhiều thân đốt sống bị vỡ, tổn thương tủy sống dẫn đến hai chân liệt hoàn toàn, gãy nhiều xương sườn gây chấn thương ngực kín, cùng với tràn máu và khí màng phổi hai bên, chấn thương gan độ 4 và lách độ 2.

Sau 3 ngày nhập viện, chị Lý đã được tiến hành phẫu thuật. Cách đây vài ngày chị tiếp tục được phẫu thuật lần 2.

Hiện chị Lý đang được theo dõi sức khỏe tại phòng hậu phẫu.

Tấm kính ở tầng 2 rơi xuống, đâm vào người nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý. Ảnh: MXH

Còn theo đại diện The Coffee House, ngay khi sự cố xảy ra, đơn vị này đã đưa những người bị thương gồm 4 nhân viên và 3 khách hàng vào bệnh viện, đồng thời chi trả trước viện phí phát sinh đợt đầu.

Đến ngày 21-4, toàn bộ nhân viên và 2 khách hàng đã được xuất viện, chỉ còn chị Lý cần tiếp tục điều trị theo chỉ định của bác sĩ.

The Coffee House khẳng định trong suốt thời gian qua, đại diện chuỗi cửa hàng thường xuyên túc trực ở bệnh viện và thăm hỏi gia đình bệnh nhân.

“Chúng tôi đã chủ động đề xuất phương án hỗ trợ và đang chờ gia đình phản hồi”, đại diện The Coffee House nói, đồng thời cho biết đã gửi công văn xác nhận các thiệt hại với ban quản lý tòa nhà Việt Tower và cùng làm việc để đề xuất phương án hỗ trợ của mỗi bên.

Ngoài ra, đơn vị này cho biết đã trình báo cơ quan công an, hỗ trợ khám nghiệm hiện trường.

Hiện cửa hàng The Coffee House Thái Hà đã tạm ngừng hoạt động.

Được biết, mẹ của chị Lý đã mắc bệnh U Lympho - một loại ung thư máu tiên lượng nặng và hiện đang điều trị tại Bệnh viện K, bố chị là bộ đội làm việc xa nhà. Trong nhà chị Lý còn có một người em trai.

Trong thời gian qua, các bạn bè, đồng nghiệp và đồng hương quê Nghệ An đã cùng nhau kêu gọi sự hỗ trợ, chia sẻ và động viên bác sĩ Lý.