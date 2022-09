The Coral Artistry: phiên bản nghệ thuật của siêu dinh thự đắt giá bậc nhất Việt Nam

Trong đó, tuyệt tác số 1 – là tư dinh nghệ thuật The Coral Artistry, phiên bản đầu tiên được giới thiệu ra thị trường.

10 viên kim cương lộng lẫy nơi trái tim “đảo tỷ phú”

Từng khuấy động thị trường năm 2022 bằng những bộ sưu tập bất động sản nghỉ dưỡng triệu đô, thiết lập kỷ lục về mức giá và chất lượng bằng dòng dinh thự nghỉ dưỡng siêu sang như Pacific Lagoon, Aqua Bay, Signature và Signature Limited Edition, tháng 9 này, một lần nữa Gran Meliá Nha Trang lại phá bỏ kỷ lục của chính mình khi ra mắt bộ sưu tập hữu hạn các phiên bản đặc biệt của dòng “siêu dinh thự” The Coral - dinh thự đảo đắt giá bậc nhất lên tới 15 triệu đô - The Coral Special Editions.

Bao gồm 3 phiên bản giới hạn là tư dinh nghệ thuật – The Coral Artistry, dinh thự hàng hiệu phiên bản vàng - Gran Meliá x Cavalli, dinh thự biểu tượng - Gran Meliá x Porsche, bộ sưu tập The Coral Special Editions với số lượng cực kỳ hữu hạn chỉ 10 căn duy nhất, kiến tạo nấc thang mới trong trải nghiệm sống thượng lưu của giới siêu giàu.

Sở hữu vị trí kim cương trên 2 bán đảo tách biệt mang tên San Hô và Kỳ Quan, The Coral Special Editions đem lại sự riêng tư tuyệt đối, giúp chủ nhân “sở hữu” cả một khoảng trời độc tôn của vịnh biển đẹp nhất Việt Nam. Thế đất độc đáo “tụ thủy sinh phú quý”, lý tưởng hiếm có về mặt phong thủy tạo nên các lô đất hình rẻ quạt nở hậu.

Với diện tích bề thế từ 900 đến 1.500m2, The Coral Special Editions mở ra không gian ngoại vi gây choáng ngợp với khu vườn thượng uyển siêu lớn, cùng tiết diện tiếp xúc mặt biển ấn tượng từ 40m đến 75m ôm trọn biển Đông lộng gió. Bên cạnh đó, thiết kế khác biệt với phòng quản gia, nội thất Minotti, Porcelanosa, Noken… nhập khẩu từ Italia, Tây Ban Nha…, 30 đêm nghỉ mỗi năm…, The Coral Special Editions mang đến trải nghiệm luxury second-home đúng nghĩa cho chủ nhân.

The Coral Artistry: Bản hòa ca nghệ thuật đến từ thiên nhiên, kiến trúc và văn hóa

Với mong muốn góp phần định hình thị hiếu của giới siêu giàu Việt Nam tiệm cận với xu hướng của thế giới, KDI Holdings ra mắt phiên bản đầu tiên của bộ sưu tập dinh thự The Coral Special Editions - The Coral Artistry, đồng thời cũng là dinh thự nghệ thuật chưa từng xuất hiện tại Việt Nam.

Nắm bắt nhu cầu không chỉ sống “sướng” mà còn sống sang, cải thiện đời sống tinh thần và nâng cao nghệ thuật, The Coral Artistry mong muốn mang nghệ thuật hòa vào cuộc sống thông qua việc giới thiệu các không gian ứng dụng, biến ngôi nhà trở thành một tác phẩm nghệ thuật khổng lồ, chứa đựng niềm tự hào và ý nghĩa tôn vinh vẻ đẹp nghệ thuật, văn hóa của Việt Nam.

Với kiến trúc bề thế và tông màu tinh tế được lấy cảm hứng từ chính bức tranh thiên nhiên hùng vĩ của Bãi Tiên, bản thân dinh thự The Coral Artistry cũng là một tuyệt tác nghệ thuật của kiến trúc và thiên nhiên. The Coral Artistry nổi bật với 2 bể bơi 60m2 và 100m2 trong quần thể Gran Meliá Nha Trang. Từng không gian trong dinh thự The Coral Artistry đều lộng gió, khoáng đạt với phòng khách rộng 80 m2, phòng tắm lên tới gần 30m2 - nơi chủ nhân được tận hưởng những trải nghiệm, như: nghi thức mùi hương Ritual Room, dịch vụ Red Level thượng hạng, dịch vụ đưa đón và quản gia riêng.

Đặc biệt, The Coral Artistry được bố trí Jacuzzi chân mây ngoài trời ngay tại ban công tầng 2 có diện tích khổng lồ 70m2, mang đến cho chủ nhân trải nghiệm khác biệt, dường như dang tay ra là “sở hữu cả biển Đông”.