Bóng đá Argentina vừa bước lên đỉnh cao danh vọng với chức vô địch Copa America 2020 sau 28 năm chờ đợi. Tuy nhiên, thế hệ vàng của họ sắp đến ngưỡng xế chiều nên cần gấp rút tìm kiếm một lứa cầu thủ trẻ kế cận.

Olympic là cơ hội không thể tốt hơn để làm điều đó, khi bóng đá Argentina luôn trình làng những tài năng sáng giá từ sân chơi này Albiceleste nổi lên như một thế lực ở lứa tuổi U-23 sau khi giành ngôi á quân giải vô địch U-23 Nam Mỹ và giành quyền dự Thế vận hội năm nay một cách đầy thuyết phục.



Các tuyển thủ trẻ Argentina nằm kèo trên đối thủ Úc. Ảnh: CGI.

Dù để thua 0-3 trước đối thủ nhiều duyên nợ Brazil ở trận chung kết nhưng bằng lối chơi rực lửa, mạnh mẽ, mang đậm sắc màu Nam Mỹ, các cổ động viên vui mừng khi nhìn thấy tiềm năng của lớp trẻ Argentina.

Về nội lực và truyền thống, Argentina vượt xa đối thủ Úc ở sân chơi này, với hai chiếc huy chương vàng liên tiếp lần lượt ở các kỳ Olympic 2004 và 2008. Các vũ công Tango trẻ cũng là những người có tiếng tăm hơn trên đầu trường thế giới với nhiều gương mặt đang thử sức ở các giải châu Âu như Nehuen Perez (Atletico Madrid), tiền vệ Alexis Mac Allister (Brighton) hay Adolfo Gaich (CSKA Moscow). Những cái tên này được dự đoán sẽ tạo ra sự khác biệt trong cuộc đối đầu chiều nay.

Úc bị xem là đội yếu nhất bảng C do không may rơi vào bảng đấu đầy thách thức, với những cái tên cộm cán ở làng bóng trẻ như Tây Ban Nha, Argentina và Ai Cập. Các cầu thủ trẻ xứ chuột túi cần phải nỗ lực nhiều hơn nếu không muốn về nhà sau vòng bảng.



Cơ hội thắng trận mong manh cho những cầu thủ trẻ Úc. Ảnh: CGI.

Olympic Úc không có thành tích tốt ở các Thế vận hội đã qua và chỉ mới hai lần lọt vào vòng loại trực tiếp. Không chỉ vậy, đại diện bóng đá châu Á còn đang gặp vấn đề lớn về phong độ. Thực tế phũ phàng chỉ ra Úc toàn thua sau 4 trận gần nhất, và xa hơn một chút cũng mới thắng có hai trong tổng số 10 trận.

Tình hình xem ra không mấy khả quan cho thầy trò ông Graham Arnold khi trận ra quân phải đụng độ ứng viên nặng ký Argentina. Có điều an ủi ở một giải đấu trẻ, nơi mà các cầu thủ chơi không quá toan tính và thường cỏi mở trong các pha xử lý, Úc hoàn toàn có thể rình rập chờ thời cơ kiếm một trận hòa.