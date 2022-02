Chiều 11-2 đáng nhớ của chín nữ tuyển thủ Việt Nam và hai trợ lý Kim Hồng, Kim Chi khi được UBND TP.HCM, ngành TDTT tiếp đón nồng nhiệt sau chiến tích giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2023. 11 người hùng của tuyển nữ TP.HCM diễu hành trên xe buýt hai tầng mui trần, có đoàn mô tô hộ tống rầm rộ đến dâng hoa tượng đài Bác Hồ và HLV Kim Chi báo công rực rỡ trong lần đầu tiên của lịch sử bóng đá Việt Nam sánh vai với cường quốc năm châu.



Hai HLV Kim Hồng, Kim Chi (thứ năm, sáu từ trái qua) và chín tuyển thủ nữ Việt Nam trưởng thành từ cái nôi bóng đá TP.HCM. Ảnh: AT

Bóng đá nữ TP.HCM ghi công lớn khi chín tuyển thủ và hai trợ lý đắc lực của HLV Mai Đức Chung trong suốt 540 phút ở vòng chung kết châu Á luôn là trụ cột của tuyển nữ Việt Nam. Đội trưởng Huỳnh Như ghi bàn trận thắng Thái Lan 2-0, sau đó Chương Thị Kiều khai hỏa và Bích Thùy ấn định 2-1 vào lưới Đài Loan, chính thức giúp bóng đá nữ Việt Nam ghi tên mình lên bản đồ 32 quốc gia mạnh nhất thế giới.



Ai cũng biết những đại diện ưu tú của tuyển nữ Việt Nam đều nuôi dưỡng niềm đam mê và thành danh từ mặt sân Tao Đàn (quận 1) - cái nôi của bóng đá nữ TP.HCM. Sau thế hệ của Kim Hồng, Kim Chi là các cô gái kim cương Huỳnh Như, Thùy Trang, Chương Thị Kiều, Bích Thùy, Kim Thanh, Phương Thảo, Mỹ Anh, Trần Thị Thu, Tuyết Ngân.

HLV Trần Anh Tuấn hiện là giám đốc Trung tâm TDTT quận 1, từng là trợ lý ông Mai Đức Chung dẫn dắt tuyển nữ vô địch giải tiền SEA Games 1997, nhớ lại: “Trong suốt chiều dài thời gian gắn bó với bóng đá nữ, chúng tôi nghe ngóng ở đâu có nhân tố trẻ tài năng là tìm bằng được mang về sân Tao Đàn huấn luyện. Hồi mấy em Kim Chi và sau này là Chương Thị Kiều vào tập còn bỡ ngỡ với bóng đá lắm. Kim Chi đang học điền kinh ở Trường ĐH TDTT Thủ Đức, tôi nghe nói tướng tá ngon lành, liền chạy lên đưa về sân Tao Đàn tập luyện, một năm rồi lên tuyển quốc gia. Chương Thị Kiều hồi xin tập còn nhỏ xíu, thích bơi lội hơn, mà chỉ hơn một năm theo các chị ở sân Tao Đàn là nhảy luôn vào tuyển U-16 quốc gia. Hay như Thùy Trang thấy đá futsal hay quá, tôi đưa về chơi sân cỏ lớn từ hồi sinh viên đến nay 34 tuổi vẫn chạy êm ru như mấy em 18”.

Cái nôi bóng đá Tao Đàn đã gầy dựng nên rất nhiều thế hệ tuyển thủ cho bóng đá Việt Nam, dẫu họ đến từ nhiều vùng miền khác nhau và chung một niềm đam mê lẫn tài năng để gắn bó lâu dài. Đó là trợ lý Kim Chi (Bến Tre), tiền đạo Huỳnh Như (Trà Vinh), Thùy Trang (Quảng Nam), Chương Thị Kiều (Kiên Giang), Bích Thùy (Quảng Ngãi), Kim Thanh (Long An), Phương Thảo (An Giang), Trần Thị Thu (Quảng Ngãi), Tuyết Ngân (Long An).

Các nữ tuyển thủ TP.HCM vừa nhận huân chương Lao động hạng Nhất trong tập thể đội tuyển quốc gia hầu hết không phải xuất thân ở Sài Gòn như HLV Kim Hồng hay Mỹ Anh (Củ Chi) nhưng họ đều có chung mái nhà Tao Đàn đầy tình cảm thân thương và luôn đối xử với nhau như chị em trong một gia đình lớn.•