Cầu thủ Việt đi Thái, cầu thủ Thái đi Nhật

Bóng đá Việt Nam hay và may Từ thời của HLV Park Hang-seo, làng bóng VN gặt hái nhiều chiến tích ngoài sự mong đợi từ lứa U-23 cho đến tuyển quốc gia. Ông Park rất tự hào về các học trò và tiết lộ bí quyết giành chiến thắng nhờ tinh thần VN lẫn gặp nhiều may mắn. Nó cũng giống như bóng đá Thái Lan một thời đá đâu thắng đó tại giải Đông Nam Á và từng vào đến vòng loại cuối cùng World Cup 2018 - cái đích mà thầy trò ông Park đang hướng đến mùa này. Không may cho các đội tuyển Thái Lan gần đây sa sút so với chính họ và thường về sau VN ở hầu hết các đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, trong cuộc chơi bóng đá đường dài, người Thái vẫn bộc lộ những nền tảng chất lượng và căn cơ hàng đầu Đông Nam Á.