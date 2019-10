Công Phượng, Văn Hậu cùng hội quân muộn; Federer vô địch Basel

Công Phượng, Văn Hậu ngày 11-11 mới về Hà Nội hội quân

Dự kiến nhiều trụ cột sẽ vắng mặt ở ngày hội quân đội tuyển Việt Nam (ngày 29-10), chuẩn bị các trận đấu vòng loại World Cup 2022 lần lượt gặp tuyển UAE (ngày 14-11) và Thái Lan (ngày 19-11).



Đội tuyển Việt Nam... Ảnh: GOAL

Theo đó bảy tuyển thủ thuộc biên chế Hà Nội FC gồm Quang Hải, Đức Huy, Thành Chung, Duy Mạnh, Hùng Dũng, Văn Kiên, Văn Đại sẽ tập trung muộn do vướng trận chung kết Cúp Quốc gia. Cùng với lý do này, bộ ba CLB Quảng Nam gồm thủ môn Phạm Văn Cường, tiền đạo Hà Minh Tuấn và tiền vệ Nguyễn Huy Hùng cũng sẽ không có mặt đúng ngày hẹn. Riêng với Lê Văn Đại, do phải đá trận play-off V-League nên hậu vệ Thanh Hóa sẽ có mặt sau cuộc đấu sinh tử với Phố Hiến ngày 29-10.

Ở lần trở lại này, nhiều gương mặt lạ mà quen sẽ tái ngộ đội tuyển Việt Nam như Ngô Hoàng Thịnh, cầu thủ lỡ hẹn trong lần tập trung trước do bệnh đau mắt. Trong khi đó, tiền đạo Ngân Văn Đại được xem là nhân tố mới bên cạnh Nguyễn Việt Phong.



...hướng tới chiến thắng trước tuyển Thái Lan tại Mỹ Đình vào ngày 19-11 tới. Ảnh: CTV

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng CLB Muangthong về đích tốp 5 tại Thai-League, thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ về Hà Nội theo đúng lịch hẹn. Riêng với hai tuyển thủ đang thi đấu tại châu Âu Công Phượng và Văn Hậu, dự kiến đến ngày 11-11 mới tập trung về cùng đội tuyển tại Hà Nội.

Tình hình ở bảng G, “đại chiến” Việt Nam - Thái Lan mang tính quyết định ngôi đầu bảng cùng chiếc vé đi tiếp. Tuy nhiên trước đó, thầy trò HLV Park Hang-seo phải giành kết quả tốt ở cuộc chạm trán UAE.



Hà Nội FC vô địch V-League. Ảnh: HNFC

CLB TP.HCM đối đầu CLB cũ của Xuân Trường

Sau vòng đấu cuối Thai-League, đối thủ của thầy trò Chung Hae-song tại vòng sơ loại AFC Champions League 2020 cũng chính thức được xác nhận khi CLB cũ của Xuân Trường - Buriram cán đích ở vị trí thứ hai.

Theo phân nhánh của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), đại diện của V-League sẽ đối đầu á quân Thai-League tại vòng sơ loại AFC Champions League 2020. Cùng với việc VFF bác kháng án của Hà Nội FC về đề nghị tham dự giải các CLB châu Á mùa sau, CLB TP.HCM - á quân V-League sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự đấu trường này.



Nhiều khả năng CLB TP.HCM sẽ đại diện Việt Nam tham dự vòng sơ loại AFC Champions League 2020. Ảnh: VPF

Trước đó do không cử đội trẻ tham dự giải trẻ quốc gia, Hà Nội FC đã bị AFC tước quyền dự tranh vòng sơ loại AFC Champions League.

Theo lịch đấu dự kiến, CLB TP.HCM sẽ hành quân đến sân Chang Arena của Buriram United. Đội thắng của cặp đấu này sẽ đi thẳng vào vòng sơ loại thứ hai gặp CLB tốp 3 Super League Trung Quốc, để quyết định một suất tham dự vòng bảng AFC Champions League 2020.

Kết quả AFC Champions League mùa trước, Hà Nội FC từng đánh bại Bangkok United nhưng sau đó nhận thất bại trước Đông Sơn Lỗ Năng và phải xuống thi đấu ở AFC Cup.



Roger Federer nâng cúp vô địch Basel Open. ẢNH: AFP

“Tàu tốc hành” đăng quang tại quê nhà

Đánh bại De Minaur hai set cùng tỉ số 6-2, Roger Federer lần thứ 10 đăng quang chức vô địch Basel Open 2019 ngay tại quê nhà Thụy Sĩ.

Trước đó tại bán kết, tay vợt vô danh người Úc Alex de Minaur từng hạ “máy bắn bóng” Reilly Opelka (Mỹ) sau cuộc chiến ba set nghẹt thở kéo dài 2 giờ 30 phút. Đó cũng chính là một phần nguyên nhân khiến Minaur không đạt được sự sung sức ở cuộc chạm trán cựu số một thế giới.

Chung kết Basel Open 2019. (Nguồn: ATP)

Sau các ván đầu khá giằng co, Federer tạo được thế trận một chiều áp đảo trước Minaur. Với những ván cầm giao bóng ổn định và các cú trái tay tấn công cực hiểm, Federer đã bốn lần đoạt break đối thủ, lần thứ 10 chạm tay vào cúp vô địch tạo cột mốc 24 trận thắng liên tiếp tại Basel Open.

Chia sẻ sau chiến thắng ở tuổi 38, “Tàu tốc hành” cho biết: “Tôi đã chơi tốt ở trận đấu nhanh, kết quả thật tuyệt vời. Chúng tôi đã khởi động đầy khó khăn bằng bóng bền nhưng tôi ít mắc lỗi hơn. Thật đặc biệt trong lần thứ 10 nâng cúp ở quê nhà”.

Tại giải mùa này, đây cũng là chức vô địch thứ tư đồng thời là danh hiệu ATP thứ 103 của tay vợt người Thụy Sĩ. Trong tuần này, Federer sẽ đấu tiếp Paris Masters, nơi góp mặt các danh thủ hàng đầu Djokovic và Nadal.