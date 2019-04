Hà Nội - Hải Phòng đối diện án phạt nặng, Emirates sẽ đổi tên

Pháo sáng rực cháy ở Hàng Đẫy, chủ lẫn khách đối diện án phạt nặng

Theo thông kê có ít nhất hơn 20 quả pháo sáng được đốt lên trước và trong cuộc đối đầu trên sân Hàng Đẫy, giữa Hà Nội và đội khách Hải Phòng khuôn khổ vòng 6 V-League.



Quang Hải đi bóng trong làn khói mờ, hậu quả của những quả pháo sáng. ẢNH: GOAL

Mới đây tại vòng 5 tiếp SL Nghệ An, Hà Nội vừa bị Ban kỷ luật VFF phạt 20 triệu đồng do không kiểm soát được an ninh, để CĐV đội khách đốt pháo sáng. Liên lụy trong án phạt này, đội bóng xứ Nghệ cũng phải nộp phạt 20 triệu đồng

Liên tục để các CĐV quá khích gây nên những hình ảnh phản cảm, Hà Nội có nguy cơ nhận án phạt nặng từ Ban kỷ luật VFF. Riêng với CĐV Hải Phòng, đây không phải là lần đầu tiên fans đất Cảng “chơi nổi”.

Kết cục trận cầu bùng nổ trên sân cỏ lẫn cả khán đài, nhà ĐKVĐ thực hiện thành công pha lội ngược dòng giành chiến thắng 3-1 với các pha lập công của Hoàng Vũ Samson (2 bàn) và Quang Hải. Trước đó phút 56, Hải Phòng bất ngờ có bàn mở tỉ số sau pha đánh đầu của Hoàng Dương.



Cựu HLV Arsenal, Arsene Wenger. ẢNH: AP

CĐV Arsenal đề nghị đổi tên SVĐ Emirates thành Arsene Wenger

HLV gắn bó lâu nhất trong 132 năm lịch sử hình thành Arsenal, Arsene Wenger được hàng ngàn CĐV đề nghị lấy tên ông đặt cho Emirates.

Trên trang change.org, thu thập hơn 5.000 chữ ký đấu tranh kêu gọi, lấy tên “giáo sư” Arsene Wenger đặt cho tên SVĐ Emirates. Suốt 22 năm cầm quân “Pháo thủ”, cựu HLV Wenger cùng Arsenal đoạt 10 danh hiệu, đáng nhớ nhất là chức vô địch Ngoại hạng Anh 2003-2004 sau chuỗi trận bất bại – thành tích chưa từng xảy ra trong lịch sử

Cùng với giới CĐV, hai cựu công thần Arsenal gồm Alan Smith và Paul Merson cũng lên tiếng ủng hộ ý kiến này. Merson nhấn mạnh: “Emirates không cần dùng nữa vì nó không đem tiền về cho CLB. BLĐ nên bỏ cái tên đó và thay bằng Arsene Wenger”. Alan Smith thì nói thêm: “Ông ấy rất xứng đáng bởi đó là sân bóng do một tay Arsene Wenger gầy dựng nên”.

Đối thủ hạ Nadal tại bán kết, đăng quang Monte Carlo

Sau chiến thắng gây sốc hạ hạt giống số 2 Nadal, tay vợt Ý Fabio Fognini tiếp tục đánh bại đối thủ người Serbia Dusan Lajivic 6/3; 6/4 đoạt chức vô địch Masters Monte Carlo.



Đăng quang Monte Carlo, Fabio Fognini lần thứ 9 đoạt danh hiệu đánh đơn ATP. ẢNH: AFP

Chiến thắng giúp tay vợt 31 tuổi, gặp chút trở ngại về cơ bắp trở thành nhà vô địch với tư cách hạt giống thấp nhất, số 13 giành danh hiệu Masters, kể từ sau Gustavo Kuerten thiết lập năm 1999.

Năm tuần trước khi Grand Slam Rolan Garros khởi tranh, Fognini đã xuất sắc giành đĩa đơn ATP thứ 9 trong sự nghiệp. Dù mắc một số lỗi đánh hỏng mất game giao bóng từ đầu trận nhưng Fognini đã buộc Lajovic trả lại bàn ngay sau đó. Anh tiếp tục tận dụng cơ hội thắng ba game liên tiếp để kết thúc ván một.

Lajovic mất break ngay đầu set hai và cơ hội đã được Fognini tận dụng dẫn 3-2, 4-2 trước khi tay vợt người Ý kết thúc trận đấu bằng điểm thắng trận thứ hai.