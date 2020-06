CĐV ‘bênh’ nhà vô địch SEA Games, cựu trưởng đoàn phản pháo

Bà Nuanphan Lamsam, cựu trưởng đoàn tuyển nữ Thái Lan với hai lần dẫn đoàn tuyển nữ Thái Lan dự World Cup 2015 và 2019 đã “bật lại” hàng ngàn lời “ném đá” của người hâm mộ, trong đó có cả fan của CLB Thai Port.

HLV Choketawee, người giúp U-23 Thái Lan bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games 2015 tại Singapore đã bị chủ tịch CLB Thai Port là bà Nuanphan Lamsam sa thải từ trước đại dịch COVID-19.



HLV Jadet lên thay Choketawee làm HLV trưởng Thai Port. Hàng ngàn lời “ném đá” và nhiều tờ báo bình luận rằng, bà Nuanphan Lamsam đang tiếc nuối vì đã vội vã sa thải Choketawee thay thế bằng HLV ít thành tích, kinh nghiệm như Jadet.



Những ngày bà Lamsam và HLV Choketawee còn... cùng chung chiến tuyến.

Tuy nhiên nữ doanh nhân lớn của Thái Lan này bật lại: “Về vấn đề chuyên môn, tôi không bình luận. Tôi tôn trọng tất cả các HLV về mặt chuyên môn, cái chính là sự may mắn và phong cách huấn luyện thích hợp với con người. Ở đây tôi đề cao nhất sự may mắn của một HLV. Đôi lúc chúng ta bỏ qua vấn đề này nhưng thực tế đó là điều cực kỳ quan trọng trong thành tích của một CLB. Sự may mắn của một nhà cầm quân có thể tạo nên những thành tích cho CLB”.

Theo bà Nuanpham Lamsam thì mùa nào Thai Port cũng đặt mục tiêu vô địch và phải có suất dự AFC Champions League. Nếu đạt được mục tiêu thì Thai Port phải chinh phục giải đấu.

Mối quan hệ của chủ tịch Lamsam và HLV Choketawee ngày một xấu đi. HLV từng dẫn dắt U-23 Thái Lan vô địch SEA Games 2015 không tiếc lời chỉ trích bà Lamsam kể từ khi ông bị sa thải. Đáp lại, bà Lamsam tổ chức họp báo để giải thích và đáp trả HLV Choketawee.

Bà Lamsam còn tuyên bố rằng bà không thích nói theo kiểu trả thù vặt nhưng đã đến lúc buộc bà phải lên tiếng. Dư luận ở Thái Lan còn cho rằng, bà là người có cách cư xử với VĐV thiếu… tình người.